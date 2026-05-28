Tarantino, tajante sobre uno de los superhéroes más queridos: «No es un personaje muy interesante»

Los fans de Quentin Tarantino sueñan con que el cineasta abandone las entrevistas y charlas para que, de una vez por todas (como le sugirió Ridley Scott), vuelva a la dirección. Sus detractores, en cambio, sólo quieren su regreso para evitar que el realizador de Pulp Fiction (1994) esté cerca de un micrófono. Desde sus faltas de respeto hacia Paul Dano hasta opiniones controvertidas sobre el trabajo de otros compañeros de profesión, en los últimos meses las palabras del norteamericano no abordan ningún tipo de tratamiento constructivo sobre la industria. Pero una de sus críticas más impopulares no es actual. Se dio hace más de una década, rajando de una de sus fobias personales: el cine de superhéroes. Porque para Tarantino, Batman no es un «personaje interesante».

El Caballero Oscuro ha vendido más de 450 millones de cómics en todo el mundo. Siendo, por derecho propio, el rol más querido de DC. Ante la nobleza y honestidad de Superman, el justiciero creado por Bob Kane y Bill Finger supuso un soplo de aire fresco frente al maniqueísmo intrínseco del género. El reclamo, por supuesto, superó cualquier limitación de las viñetas. El alter ego del torturado Bruce Wayne ha estado presente en 11 películas de acción real, recaudando en conjunto unos 6.760 millones de dólares y otros 2.500 millones en sus adaptaciones al terreno de los videojuegos. El último de ellos, LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro fue lanzado el 22 de mayo y está siendo un éxito incontestable en las consolas. Sin embargo, y a pesar del obvio gusto popular que despierta el multimillonario guardián de Gotham, Tarantino fue en 2013 muy directo con la esencia de Batman. Para el dos veces ganador del premio de la Academia, el superhéroe está demasiado encasillado en su propia mitología.

Tarantino, indiferente con Batman: «No es interesante para ningún actor»

Tal y como recoge la revista francesa Les Inrockuptibles, Tarantino señaló que no era necesaria una gran habilidad actoral para dar vida al héroe confeccionado por Kane y Finger. Aunque en los últimos tiempos, el papel haya sido encarnado por figuras de prestigio como Christian Bale.

«Batman no es un personaje muy interesante. Para ningún actor. Simplemente no hay mucho que interpretar. Creo que Michael Keaton fue el mejor que lo hizo (…) ¿sabes quién habría sido un gran Batman? Alec Baldwin en los 80», expresaba en aquel momento l’enfant terrible del cine americano. Entonces, Tarantino promocionaba Django desencadenado y Ben Affleck era la estrella que acudía cuando en el cielo se proyectaba la Batseñal.

Actualmente, el director prepara su salto al teatro del West End de Londres con la obra The Popinjay Cavalier. Se desconoce cuándo estrenará su última película como realizador. Por ahora deberemos contentarnos con la secuela de Érase una vez en Hollywood, The Adventures of Cliff Booth. Cinta escrita por Tarantino, protagonizada por Brad Pitt (recuperando el personaje que le dio el Oscar) y dirigida por David Fincher que Netflix estrenará en su plataforma a finales de año.

¿Cuándo se estrena la secuela de Robert Pattinson?

Mientras tanto, los fans del hombre murciélago deben esperar al 1 de octubre de 2027 para volver a ver a Robert Pattinson en el traje del superhéroe. The Batman 2 es uno de los estrenos más esperados del género, teniendo en su reparto novedades actorales tan atractivas como la participación de Scarlett Johansson y Sebastian Stan.