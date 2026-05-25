La bronca brutal de Tarantino a una estrella de Hollywood en pleno rodaje: «Nunca vuelvas a hacerlo»

Quentin Tarantino lleva siete años sin dirigir un largometraje. Pero eso no quiere decir que la prensa y los medios se hayan olvidado de él. De hecho, gracias a su programa The Video Archives Podcast y a la cantidad ingente de entrevistas que suele dar, sus apreciaciones fílmicas están a la orden del día. Desde su top 10 de mejores películas del siglo XXI a las duras críticas propiciadas a Paul Dano. El responsable de Pulp Fiction (1994) no tiene pelos en la lengua, aunque la última anécdota de su carácter indómito no nos ha llegado de su boca, sino del actor Bruce Dern. El veterano intérprete explicó en una reciente charla cómo Tarantino se desquitó a gusto con Brad Pitt en pleno set de rodaje por hacer algo que no le permite absolutamente a nadie: parar una toma sin su permiso.

Tarantino es el autor favorito de Brad Pitt y este siempre ha sido apreciado por el cineasta. De hecho, un día llegó a declarar que intentar diseccionar el talento y la presencia del protagonista de Guerra Mundial Z (2013) era como «describir el brillo de las estrellas». No obstante, toda admiración tiene un límite y para el realizador esa infranqueable frontera es el lugar de grabación y la palabra «corten». La respuesta fue tan cortante que adquirió un cariz de amenaza para el futuro laboral del de Oklahoma.

Tarantino a Pitt: «Nunca más en tu vida»

Tarantino ya había dirigido a Brad Pitt en Malditos bastardos (2009) y la experiencia fue tan buena que cuando el director escribió el papel de Cliff Booth para Érase una vez en Hollywood (2019), sólo pudo pensar en el rostro de la estrella.

El resultado fue fantástico y su homenaje cinematográfico a la meca del cine de los 60 terminó siendo la segunda cinta más taquillera de su filmografía. Además de, por supuesto, poner el broche de oro a la carrera de Pitt, quien por fin recibió su estatuilla dorada.

Ahora sabemos que incluso un producto tan idílico para la cinefilia tuvo sus momentos de tensión. Dern, quien interpreta en la película al ranchero George Spahn, improvisó una línea en la secuencia en la que se despierta dentro de su casa y Pitt desorientado, cortó la grabación por el desconcierto. El actor describía así la escena para la revista People:

«Cuando Brad Pitt me despierta en Érase una vez en Hollywood, estoy en la cama, me levanto un poco aturdido y digo: ‘No estoy seguro de qué está pasando’. Lo miro. (Brad) corta la escena. La expresión en el rostro de Quentin… y le dice: ‘Brad, ¿qué acabas de hacer?’».

Dern siguió explicando el suceso, contando que Pitt argumentó que lo que él dijo no estaba en el guion. A Tarantino le dio igual y, antes de que pudiese replicarle, fue muy claro con el rango de autoridad en plató:

«Nunca más en tu vida vuelvas a cortar una escena o estarás acabado en este negocio. Ese es mi territorio. No te pares».

Independientemente del percance, actor y director mantienen una gran amistad y es más que probable que cuando Tarantino decida dirigir su décima y última película como director, Pitt termine teniendo algún tipo de presencia en ella.

El actor vuelve a la piel de Cliff Booth

Tarantino está inmerso en el estreno de The Popinjay Cavalier, su primera obra de teatro programada para estrenarse en el West End de Londres. Pitt, en cambio, regresa al papel que le valió el Oscar bajo el guion del director, pero con Fincher esta vez sentado tras las cámaras. The Adventures of Cliff Booth se estrenará el 23 de diciembre en Netflix.