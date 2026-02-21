Ni ‘Malditos bastardos’ ni ‘Kill Bill’, la mejor película de Tarantino acaba de aterrizar en Prime Video

A pesar de contar con nueve largometrajes en su filmografía, escoger la mejor película de Quentin Tarantino es un acto irremediablemente complejo para cualquier cinéfilo. Porque como bien mantiene la filosofía creativa del director, l’enfant terrible del cine norteamericano sólo pretende filmar 10 filmes como realizador antes de retirarse, dejando así toda una filmografía inmaculada que no se vea empobrecida por su desgaste como autor. Una gran mayoría prefiere Pulp Fiction (1994), mientras otros escogen Reservoir dogs (1992). Pero para un servidor la mejor cinta de Tarantino acaba de aterrizar en Prime Video y no es otra que Jackie Brown (1997)

Muchos vieron en Érase una vez en Hollywood (2019) una especie de madurez definitiva en la dirección del de Knoxville, pero con Jackie Brown el cineasta ya demostró poder abandonar sus filias y manías de autor consciente y dejarse llevar por la única película de su cosecha que no es un guion original, sino la adaptación de la novela Rum Punch de Elmore Leonard.

A diferencia de los gángsteres de sus anteriores trabajos esta historia parte de personajes maduros donde se respeta los silencios y un enfoque mucho más calmado, donde prima la inteligencia de la protagonista sobre la violencia que la rodea. La cosa es que Tarantino venía de ganar la Palma de Oro por Pulp Fiction y, aunque obtuvo el aplauso unánime de la prensa especializada, sus principales detractores le criticaban ser un director que únicamente podía plasmar narrativas donde la sangre y lo violento fuese una experiencia de reclamo morboso, una validación gratuita para su audiencia. Sin embargo, Jackie Brown evitó ese encasillamiento y en parte salvo una carrera en la que perfectamente cualquiera de sus obras posteriores podría haber llevado la coletilla de «del director de Pulp Fiction».

Lo mejor de Tarantino en Prime Video: un homenaje al blaxploitation

Durante mucho tiempo, la cinta de Tarantino no estaba disponible en ninguna plataforma y ahora, por suerte, puede disfrutarse tanto por los suscriptores de Prime Video como por los clientes de Disney Plus. Pero ¿de qué trata Jackie Brown?

Jackie Brown nos pone en la piel de una azafata de una modesta aerolínea mexicana que intenta compensar su escaso sueldo ejerciendo como contrabandista para un traficante de armas llamado Ordell Robbie. No obstante su vida se complica todavía más cuando es capturada por la policía y obligada a colaborar para detener a Ordell.

Tarantino se marcó aquí un claro homenaje al blaxploitation, un tipo de cine realizado en los 70 que estaba realizado por y para la comunidad afroamericana. Un tributo palpable desde la propia selección de casting, optando por elegir a Pam Grier, una habitual de este cine de explotación para el papel protagonista de Jackie. El resto del elenco se configura con Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Michael Bowen, Chris Tucker y Lisa Gay Hamilton., entre otros. Foster estuvo nominado al Oscar al mejor actor de reparto y Jackson terminó llevándose el Oso de Plata a la mejor actuación en el Festival de Berlín.

En definitiva, Jackie Brown es la gran película infravalorada del cineasta que, con su pausada puesta en escena, nos deja apreciar un Tarantino romántico de prosa bella, alejado de todos los excesos de su cine.

El cineasta se pasa al streaming

Tras criticar de manera furibunda el mundo de las plataformas de streaming, este 2026 podremos ver un nuevo material original del cineasta apareciendo en Netflix: The Adventures of Cliff Booth. La secuela/spin-off de Érase una vez en Hollywood contará con un libreto firmado por Tarantino y con la dirección de David Fincher.