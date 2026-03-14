Terror en un centro de salud de Palma: detenido un joven tras agredir a un médico y amenazar con “rajar” al personal

Momentos de auténtica tensión en el centro sanitario de Son Gotleu de Palma después de que un joven de 25 años fuera detenido tras agredir a un médico y amenazar gravemente al personal sanitario que se encontraba trabajando en las instalaciones. El arresto se produjo el pasado miércoles por la tarde cuando agentes de la Policía Nacional acudieron de urgencia al centro sanitario tras activarse el botón del pánico, un sistema reservado para situaciones de riesgo extremo dentro de instalaciones médicas.

En cuestión de minutos, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta el lugar y se encontró con una escena de gran tensión. El vigilante de seguridad de Trablisa tenía retenido al agresor, que momentos antes había protagonizado un violento altercado dentro del centro de salud. Según fuentes policiales, el individuo, un varón español de 25 años con comportamiento muy agresivo, había acudido al centro sanitario exigiendo medicación de forma insistente y alterada.

No era la primera vez que aparecía en ese lugar. De hecho, trabajadores del centro aseguran que el joven es conocido por acudir con frecuencia para solicitar fármacos como Lyrica y otras sustancias médicas utilizadas por algunos drogodependientes, con el objetivo de consumirlas fuera de su uso terapéutico. El patrón, según relatan fuentes cercanas al caso, se repite con frecuencia: logra que se le prescriba medicación y posteriormente regresa alegando que se la han robado o la ha perdido, intentando conseguir nuevas recetas para seguir consumiendo.

En esta ocasión, la situación se descontroló por completo. El joven se presentó en el centro sanitario reclamando medicación de forma agresiva. Ante su actitud, uno de los médicos decidió salir a atenderlo en la recepción antes de que pasara a consulta para intentar calmar la situación. El sanitario le explicó que iba a dirigirse a su despacho para preparar la receta correspondiente, pero en ese momento el individuo perdió completamente el control.

Según relatan los testigos, siguió al médico por el pasillo, lo empujó violentamente y llegó a propinarle una patada en la espinilla, provocando momentos de gran tensión entre los trabajadores del centro sanitario. La situación obligó a activar inmediatamente el botón del pánico, un mecanismo que alerta directamente a la Policía cuando se produce una agresión o amenaza grave en centros sanitarios.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el agresor ya estaba siendo reducido por el vigilante de seguridad, aunque continuaba mostrando una actitud extremadamente alterada y agresiva. Sin embargo, lo más inquietante del caso aún estaba por descubrir. Durante las primeras comprobaciones, los policías averiguaron que el mismo individuo ya había protagonizado un grave incidente el día anterior en el mismo centro de salud.

En esa ocasión, según la investigación policial, habría amenazado de muerte a otro médico y a un trabajador sanitario después de que se negaran a darle determinados fármacos que exigía. Las amenazas fueron especialmente graves. Según el testimonio recogido por los agentes, el hombre llegó a gritar frases como: «Ahora os mato a los dos y me voy a prisión. Ahora voy a por un cuchillo y os rajo».

Estas palabras provocaron un enorme temor entre el personal sanitario, que ya venía mostrando preocupación por la presencia habitual del individuo y su comportamiento cada vez más agresivo. Tras reunir toda la información, los agentes de la Policía Nacional procedieron a detener al joven como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y atentado contra funcionario público, una figura penal que protege al personal sanitario cuando sufre agresiones durante su trabajo.

El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la creciente preocupación por las agresiones a profesionales sanitarios, un fenómeno que, según advierten trabajadores del sector, se está repitiendo cada vez con más frecuencia en centros de salud y hospitales.