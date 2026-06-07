Chupito, ligue o tortazo: el juego viral que triunfa entre turistas borrachos en la playa de Palma

Chupitos, tensión y tortazos delante de decenas de jóvenes: las imágenes captadas muestran la última moda entre grupos de turistas alemanes y holandeses en Mallorca. La Playa de Palma suma un nuevo capítulo a las extravagantes modas que cada verano convierten la principal zona turística de Baleares en un gigantesco escenario de fiesta. Esta vez, los protagonistas son grupos de turistas alemanes y holandeses que participan en un peculiar juego donde el premio puede ser un beso… o una sonora bofetada.

Los vídeos a los que ha tenido acceso este medio muestran una escena que se repite una y otra vez en la zona de los balnearios ubicados en primera línea de mar. Un chico y una chica se colocan frente a frente. Cada uno sostiene un chupito de ginebra u otra bebida alcohólica. Ambos lo beben de un trago mientras decenas de amigos observan expectantes.

A partir de ese instante llega el momento de la verdad. Si el chico ha conseguido despertar el interés de la joven, la escena termina con un breve beso en los labios entre aplausos y gritos de celebración. Pero cuando no existe atracción, la situación cambia radicalmente. Las imágenes muestran a varios participantes recibiendo bofetadas delante de todos los presentes. En otros casos, las jóvenes llegan incluso a lanzar el contenido de sus vasos directamente a la cara de los chicos rechazados.

Las reacciones oscilan entre las carcajadas del grupo y la evidente humillación de algunos participantes que se convierten en el centro de atención durante unos segundos. Todo ello bajo la mirada de decenas de jóvenes que graban la escena con sus teléfonos móviles para compartirla posteriormente en redes sociales.

La práctica parece haberse convertido en uno de los entretenimientos más comentados en determinados puntos de la Playa de Palma, donde cada verano miles de jóvenes turistas europeos buscan experiencias cada vez más llamativas para compartir en internet. Las imágenes reflejan además el creciente desfase que se vive durante la temporada alta en la principal zona turística de Baleares. El consumo de alcohol, los retos improvisados y las dinámicas grupales se han convertido en una constante en algunos de los puntos más concurridos del litoral palmesano.

Tras estas particulares pruebas de seducción, la fiesta continúa en los locales de ocio de la Playa de Palma. Allí, la música, el alcohol y el ambiente nocturno toman el relevo hasta la madrugada. Y cuando la química surge entre algunos participantes, la historia puede continuar mucho más allá de la playa.

La escena vuelve a poner el foco sobre el modelo de turismo de excesos en Mallorca, especialmente en enclaves donde miles de visitantes llegan cada verano atraídos por la combinación de sol, playa, alcohol y ocio nocturno. Mientras algunos consideran este juego una simple broma entre amigos, otros lo ven como una muestra más de cómo determinadas conductas se normalizan en un entorno marcado por la fiesta permanente.

Sea como sea, los vídeos muestran una realidad que no deja indiferente a nadie: un chupito, una mirada, unos segundos de tensión y un desenlace que puede acabar en beso… o en un sonoro tortazo delante de todos.