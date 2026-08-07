Cómo cargar el móvil cuando no hay electricidad: el método que puede sacarte de un apuro

Los cortes de luz, ya sea por tormentas, fallos técnicos o interrupciones, pueden complicar el desarrollo cotidiano. En ese contexto, no tener batería en el móvil no solo genera incomodidad, sino que también limita la comunicación y el acceso a la información. Afortunadamente, hay múltiples métodos para cargar el teléfono sin depender de la red eléctrica.

Las cinco alternativas son: la primera es cargar una batería portátil antes de la interrupción, almacenándola en un lugar accesible; la segunda es (si se dispone de un vehículo) utilizar el motor de un vehículo, usando el puerto USB o el adaptador de 12 voltios; otra alternativa es usar el ordenador como cargador, ya que solamente requiere un cable USB compatible; las lámparas también ofrecen una solución práctica al almacenar energía durante el día y, por último, están los cargadores manuales, ya que no dependen de electricidad y se pueden cargar mediante energía mecánica.

Las baterías externas también pueden significar un recurso muy eficaz en situaciones de emergencia. Se cargan previamente y posibilitan recargar el móvil múltiples veces. Algunos modelos llegan incluso a las tres recargas completas. Para cuidar la batería, también existen algunas recomendaciones, como evitar que la batería se agote, utilizar cargadores originales, combinar métodos de carga dependiendo de la situación o asegurarse de que los dispositivos están cargados.

Evitar un accidente

La seguridad en el uso es uno de los aspectos fundamentales. Siempre hay que usar cargadores certificados y que cumplan con los estándares de seguridad. Muchos modelos tienen sistemas de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos, que contribuyen a evitar un accidente. A pesar de estas protecciones, es aconsejable no cargar el móvil en períodos nocturnos o en espacios donde no haya ventilación.

Para prolongar la batería de los móviles, es clave adoptar ciertas medidas. Reducir el brillo de la pantalla al mínimo es una de las más efectivas, al igual que cerrar aplicaciones que funcionan en segundo plano y consumen recursos. Otra clave es activar el modo de ahorro de energía que existe en la mayoría de los teléfonos modernos, que ayudaría mucho a minimizar el consumo y extender el tiempo de uso.