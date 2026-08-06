Aunque persisten las tormentas, vuelve el calor: la AEMET señala qué comunidades serán las más afectadas

La AEMET señala que, pese a que vuelve al calor, persistirán las tormentas en algunas comunidades. Este mes de agosto ha empezado con algunos cambios que debemos empezar a ver llegar, estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos espera. Estos días de verano en los que el calor no llega solo.

Lo que tenemos por delante son unas tormentas necesarias e imprescindibles. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unas fechas en las que el tiempo nos golpeará con mucha fuerza. Lo que nos estará esperando es una situación del todo inesperada que la AEMET no duda en señalar. Estas tormentas que tenemos por delante serán las que nos marcarán de cerca y pueden hacer incluso que cambiemos de planes, en unos días en los que cada gesto cuenta y puede convertirse en un problema para muchos. Estos días en los que el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas todo puede ser posible.

Vuelve el calor, aunque persisten las tormentas

Las tormentas seguirán estando presentes en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas de agosto en las que media España se prepara para lo peor con unas vacaciones o fiestas marcadas por el agua.

El tiempo se convierte en uno de los grandes enemigos de una situación que se complica por momentos. A medida que avanzamos por un mes de agosto en el que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente la previsión del tiempo cobra un importante protagonismo.

Vamos a estar muy pendientes de este giro radical que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de reconocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle puede contar de forma ejemplar.

Este calor intenso que pensábamos que fuera parte del pasado, ha vuelto con fuerza y lo ha hecho de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor, en una previsión del tiempo en la que todo puede ser posible.

La AEMET señala qué comunidades serán las más afectadas

Las comunidades más afectadas por estas lluvias que llegaran con fuerza obligan a la AEMET a activar todas las alertas, en especial, cuando tenemos por delante, un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en consideración con un tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La proximidad de una masa de aire frío en niveles altos inestabilizará la situación, aunque se mantendrá estable en el sudoeste. Con esto se esperan cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente norte, que pueden ser persistentes, y localmente fuertes y acompañadas de tormenta con granizo de madrugada en el oeste pirenaico y por la tarde en todo el nordeste y en las sierras del sudeste peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y nubes de evolución en el nordeste y en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Calima débil en Canarias. Se espera un descenso de las máximas en el nordeste, Canarias y Alborán, donde pueden ser notables; ascensos en el suroeste y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el sudoeste peninsular y puntualmente en el nordeste, en Canarias y Baleares. Las mínimas tendrán pocas variaciones, salvo los descensos en Canarias. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo de madrugada en el oeste pirenaico y por la tarde en todo el nordeste y las sierras del sudeste peninsular. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán e interior peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular, amainando en Alborán. En general, viento flojo en el resto, predominando la componente este en el Levante, el nordeste en el norte peninsular, el norte en Baleares y el oeste en el resto».