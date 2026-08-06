Dos detenidos tras robar dos máquinas tragaperras en un bar en La Luisiana (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido a dos delincuentes después de que asaltaran un establecimiento hostelero de La Luisiana (Sevilla) para llevarse dos máquinas tragaperras. Los arrestados fueron sorprendidos cuando viajaban en una furgoneta que también había sido robada y en cuyo interior transportaban las máquinas sustraídas, lo que permitió recuperar el botín prácticamente de inmediato.

El robo se produjo durante la madrugada del pasado 1 de agosto. Sobre las 04:02 horas, la Guardia Civil recibió el aviso de que un establecimiento de La Luisiana había sufrido un asalto. Las primeras investigaciones apuntaron a que tres individuos habían irrumpido en el local para arrancar y sustraer las dos máquinas recreativas, una modalidad delictiva habitual por el dinero en efectivo que suelen contener. Tras el golpe, los autores escaparon a bordo de una furgoneta que figuraba como sustraída en las bases de datos policiales.

La respuesta de los agentes fue inmediata. La Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda que dio resultado menos de una hora después. A las 04:58 horas, una patrulla localizó una furgoneta blanca que coincidía con la utilizada en el robo. El vehículo permanecía oculto en las inmediaciones de una gasolinera situada junto al Área de Servicios de Los Nietos.

Tras solicitar apoyo de otras patrullas para garantizar una intervención segura, los agentes identificaron a los dos ocupantes del vehículo y registraron la furgoneta. En su interior encontraron las dos máquinas tragaperras robadas apenas unos minutos antes, por lo que ambos fueron detenidos como responsables del asalto.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como autores de un delito de robo con fuerza. Además, la investigación también les relaciona con la sustracción de la furgoneta utilizada para cometer el golpe. Todo el material recuperado fue devuelto a su legítimo propietario.

La rapidez de la intervención evitó que los autores pudieran deshacerse del botín y permitió resolver el caso en cuestión de minutos. El propietario del establecimiento afectado trasladó su agradecimiento a los agentes por la eficacia demostrada en una actuación que concluyó con la recuperación íntegra de las máquinas recreativas y la detención de dos de los implicados en este asunto.