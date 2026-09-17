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La visita de Mónica García a Ceuta se produce en un momento especialmente incómodo para la ministra: el nuevo balance sanitario eleva a 11 los casos de varicela y a ocho los de tuberculosis, mientras los profesionales denuncian una fuerte presión asistencial y reclaman más recursos. La jornada ha estado marcada además por la protesta de sanitarios y pacientes frente al Hospital Universitario, donde CEMSATSE ha reclamado la dimisión de la ministra y ha anunciado movilizaciones.

Todo ello mientras García defiende la respuesta de su departamento y mantiene que la situación está bajo vigilancia sanitaria. El contraste entre el discurso oficial y las denuncias de quienes trabajan a diario en el hospital vuelve a colocar a la ministra ante una de las crisis sanitarias más delicadas que ha afrontado desde que ocupa el cargo.

Según los datos difundidos tras la comparecencia de la ministra, dos de las personas diagnosticadas de tuberculosis permanecen ingresadas y existe además un caso bajo sospecha. El nuevo balance supone un incremento respecto a las cifras que Sanidad había comunicado en los últimos días, cuando se hablaba de cinco casos de tuberculosis y cinco de varicela.

La evolución de los datos se produce mientras los profesionales sanitarios de Ceuta mantienen sus advertencias sobre la presión que soporta el sistema. Este mismo jueves, representantes sindicales han vuelto a reclamar medidas de refuerzo y han denunciado el desgaste acumulado después de semanas atendiendo las consecuencias sanitarias de la crisis migratoria.

La propia ministra ha defendido durante las últimas semanas que la situación no puede interpretarse como una transmisión generalizada de enfermedades a la población ceutí y ha puesto el foco en las condiciones de hacinamiento, higiene y saneamiento en las que se encuentran algunas de las personas migrantes. En agosto rechazó que existieran razones sanitarias para un confinamiento general y defendió que las enfermedades detectadas disponen de mecanismos de vigilancia, aislamiento y seguimiento.

Vigilancia epidemiológica

Sin embargo, la fotografía epidemiológica ha cambiado desde aquellas primeras declaraciones. El número de casos de varicela comunicados ha pasado de cinco a once en pocos días, mientras que los diagnósticos de tuberculosis han aumentado hasta ocho. El dato no permite por sí solo establecer el origen o la vía de transmisión de cada caso, pero sí evidencia que la vigilancia epidemiológica continúa siendo necesaria en una ciudad que afronta una situación asistencial extraordinaria.

Los profesionales llevan semanas reclamando precisamente una mayor planificación ante una situación que consideran excepcional. Alejandro Artero, presidente del área de Sanidad de CSIF en Ceuta, ha reclamado un refuerzo del plan de catástrofes y un sistema que permita filtrar adecuadamente la demanda que llega al Hospital Universitario. El sindicato ha citado entre las enfermedades detectadas la varicela y la tuberculosis, además de otros procesos infecciosos.

La visita de García se produce, además, en una jornada especialmente complicada para la sanidad ceutí. Los profesionales han anunciado movilizaciones y una huelga a partir del 24 de septiembre, denunciando el deterioro de sus condiciones y la presión asistencial acumulada.

El Ministerio, por su parte, ha defendido durante toda la crisis la necesidad de reforzar la vacunación, la vigilancia y las condiciones de acogida. En agosto se activó un mecanismo para garantizar el suministro de vacunas a Ceuta, incluyendo dosis frente a varicela y otras enfermedades prevenibles.