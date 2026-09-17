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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este contra el PSOE por mantener sus críticas sobre la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz después de que el Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz número 4 haya desestimado el recurso presentado por los socialistas contra la inadmisión de su personación en la causa.

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, y en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ayuso ha acusado a los socialistas de insistir en un asunto que, a su juicio, ha quedado desacreditado judicialmente y ha calificado de «caradura» que continúen hablando de supuestas anomalías en el centro sanitario.

«La desesperación de la izquierda en esta Cámara les lleva a cometer todo el día cosas tan absurdas como llevar a los tribunales todo aquello que es falso, perderlo y todavía seguir con el asunto», ha afirmado la presidenta madrileña.

Ayuso ha sostenido que el juzgado ha rechazado «de manera definitiva» la pretensión del PSOE de personarse en la causa relacionada con las supuestas irregularidades en el Hospital de Torrejón y ha añadido: «Hay que tener caradura».

Una investigación que comenzó tras unas grabaciones sobre la gestión del hospital

La polémica sobre el Hospital Universitario de Torrejón se remonta a finales de 2025, cuando se hicieron públicos unos audios de una reunión en la que participó Pablo Gallart, entonces consejero delegado de Ribera Salud, empresa encargada de la gestión del centro, en los que se hablaba de modificar la evolución de las listas de espera y de alcanzar determinados objetivos de rentabilidad. A raíz de estas informaciones, el PSOE y Más Madrid anunciaron acciones legales.

El PSOE-M presentó posteriormente una denuncia ante la Fiscalía contra Gallart y señaló también a la Comunidad de Madrid por una posible falta de supervisión.

En enero de 2026, la Fiscalía de Alcalá de Henares remitió al juzgado las diligencias abiertas a raíz de varias denuncias al considerar que los hechos denunciados podían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación. El caso quedó entonces bajo investigación judicial en Torrejón de Ardoz.

En ese contexto, el PSOE solicitó personarse en la causa como acusación popular. En su escrito puso el foco en las órdenes atribuidas a los órganos directivos relacionadas con las listas de espera, la supuesta reutilización de material de un solo uso y la selección de determinados pacientes en el triaje.

Ayuso recuerda otros procedimientos archivados

En su intervención, la presidenta madrileña ha utilizado el caso de Torrejón para criticar la estrategia judicial del PSOE contra su Gobierno. «Como les ha pasado con sus centenares de denuncias en las residencias, archivadas», ha señalado Ayuso, antes de referirse también a la actuación del PSOE ante el Tribunal de Cuentas relacionada con los contratos de concesión sanitaria.

«Se han estrellado en el Tribunal de Cuentas por levantar otro infundio, en este caso contra Ribera Salud y contra Quirón por supuestos pagos que no eran como ustedes decían. Y otra vez han vuelto a fracasar», ha añadido.

Sobre este último asunto, el PSOE había denunciado ante el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades vinculadas a las concesiones de hospitales públicos madrileños y a una supuesta condonación de cantidades a grupos sanitarios. Sin embargo, la situación de esa denuncia requiere diferenciarla de la causa penal de Torrejón: en marzo de 2026 se informó de que el Tribunal de Cuentas continuaba tramitando la denuncia socialista sobre las concesiones sanitarias.

«Centenares de fracasos en los juzgados»

Ayuso ha elevado el tono al final de su intervención y ha acusado al PSOE de acumular «centenares de fracasos en juzgados», cuestionando además quién asumirá los costes derivados de esas actuaciones. «Se dejan ustedes centenares de fracasos en juzgados, que algún día sabremos quién lo paga», ha afirmado.

La presidenta madrileña ha relacionado después esta crítica con las protestas universitarias y ha ironizado sobre quienes, según sus palabras, intentaron «ir contra un acto de apertura del año en las universidades» mientras se presentaban como estudiantes.