El ingeniero y experto en historia del Imperio Romano ha criticado muchas veces que a todo lo antiguo le llamemos romano, pero en esta ocasión ha salido a defender al acueducto de Segovia como uno de los mejores monumentos de todo el Mediterráneo.

El historiador no lo hace porque sea perfecto; de hecho critica varias reconstrucciones posteriores. No obstante, el acueducto de Segovia todavía conserva parte de su arquitectura romana.

Por todo eso, Isaac Moreno Gallo lo tiene claro: «La parte romana del acueducto es mucho menor de lo que la gente cree, pero sigue siendo muy grande en todos los sentidos. Es el mejor conservado de todo el Mediterráneo».

Por qué el acueducto de Segovia es el mejor conservado de la Antigua Roma, según Moreno Gallo

Isaac Moreno Gallo es uno de los grandes defensores de la ingeniería romana, por lo que siempre ha criticado que todo lo antiguo se considere de esta época y que no se admitan reparaciones posteriores.

No obstante, durante una charla sobre ingeniería romana en España, demostró que no todo tiene porque ser blanco o negro. Por ejemplo, señaló las reconstrucciones del acueducto de Segovia a la vez que lo halagó.

«Seguramente es el acueducto imperial más espectacular, mejor conservado y más digno de visitar de todo el Mediterráneo», defiende. Y es que el acueducto de Segovia destaca tanto por el estado de conservación como por la infraestructura.

De hecho, el acueducto de Segovia es todavía mejor si lo comparas con otras obras de la Antigua Roma que todavía quedan por el mundo: «A veces vas a ver monumentos a otras partes y a otros países y te parece que está perfecto, pero lo que tiene son muchas reconstrucciones».

Las pruebas de que no todo el acueducto de Segovia es del Imperio Romano

Moreno Gallo se detiene en detalles concretos de la construcción para explicar que el acueducto de Segovia se ha reconstruido varias veces después del Imperio Romano.

Uno de ellos es la presencia de elementos reutilizados en la cornisa y la manera en que aparecen colocados.

«Son piedras reaprovechadas para reconstruir la cornisa, incluso se puede ver cómo los tizones se suceden uno después de otro.Esa no es la forma de reconstruirse en el mundo romano. Hay apaños para conectarlo de otras épocas».

Las reconstrucciones que transformaron el acueducto de Segovia después de la Antigua Roma

La trayectoria del acueducto está marcada por episodios de destrucción y aprovechamiento de sus materiales. Por ejemplo, en 1072, Al-Mamun, rey de la taifa de Toledo, destruyó parte de la estructura durante su ataque contra Segovia.

Después, en tiempos de Alfonso VI, muchos sillares procedentes de sus ruinas se utilizaron para reforzar las murallas. En el siglo XIII, Alfonso X ordenó reconstruir el acueducto con la intención de recuperar el suministro de agua, aunque el resultado fue limitado.

Los Reyes Católicos impulsaron otra gran reparación entre finales del siglo XV y principios del XVI. En aquella etapa se reedificaron 36 arcos, una intervención que muestra la importancia de las reconstrucciones en la imagen actual del monumento. Historia del acueducto de Segovia.

De hecho, las reconstrucciones han llegado a época mucha más moderna. Especialmente a principios del siglo XVII, a finales del XIX y durante el XX. El acueducto de Segovia no sólo es romano, también tiene huellas de las necesidades y de las técnicas empleadas en épocas separadas por cientos de años.