Volotea deja de responder a todas las comunicaciones y el concurso de acreedores es inminente: miles de pasajeros quedarán colgados

La situación financiera de Volotea se complica. La aerolínea ha dejado de responder a las comunicaciones remitidas a través de los organismos de Consumo mientras fuentes conocedoras de la situación de la compañía aseguran a OKDIARIO que su entrada en concurso de acreedores es ya inminente.

El movimiento resulta especialmente relevante porque la compañía continúa comercializando vuelos con normalidad. La página web de Volotea permite actualmente buscar y comprar billetes para octubre, noviembre y diciembre de 2026 e incluso para enero de 2027, pese a que la aerolínea se encuentra desde finales de septiembre acogida al preconcurso de acreedores.

La consecuencia, si finalmente la compañía no consigue cerrar un acuerdo que garantice su continuidad operativa, es que miles de pasajeros que están comprando actualmente sus billetes podrían verse afectados por cancelaciones y tendrían que reclamar las cantidades abonadas.

De hecho, muchas organizaciones de consumidores ya han recomendado públicamente a los consumidores que no compren billetes de Volotea mientras no se despeje el futuro de la compañía.

Deja de responder a Consumo

A este escenario se suma ahora un nuevo indicio sobre el deterioro de la situación interna de la compañía. Según explican a OKDIARIO fuentes conocedoras del procedimiento, Volotea ha dejado de responder a las comunicaciones que se le están remitiendo desde Consumo para tramitar las reclamaciones de los pasajeros.

Estas comunicaciones forman parte de los mecanismos empleados para trasladar a las empresas las reclamaciones planteadas por consumidores y tratar de obtener una respuesta antes de continuar con el procedimiento correspondiente.

Las mismas fuentes señalan que la compañía habría reducido o desmantelado el departamento encargado de atender este tipo de comunicaciones, lo que estaría provocando que los requerimientos de Consumo estén quedando sin contestación.

El problema adquiere una dimensión mayor teniendo en cuenta el volumen de actividad de Volotea. La compañía transportó 11,3 millones de pasajeros durante 2025 y había previsto ofrecer alrededor de 13 millones de asientos en 2026. Además, en mayo alcanzó los 85 millones de pasajeros transportados desde su nacimiento.

Preconcurso y negociaciones con la SEPI

Oficialmente, Volotea todavía no está en concurso de acreedores. La compañía se acogió el pasado 30 de septiembre al preconcurso ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. Esta figura le permite protegerse temporalmente mientras negocia con sus acreedores una reestructuración de la deuda que evite precisamente la declaración de concurso.

La aerolínea negocia, entre otros acreedores, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que concedió a Volotea un préstamo participativo de 200 millones de euros durante la pandemia. La compañía trabaja en un plan de viabilidad que contempla una fuerte reducción de su capacidad, incluida la disminución de su flota desde los 44 aviones actuales hasta una horquilla de entre 30 y 35 aeronaves.

Volotea ha atribuido buena parte de sus actuales problemas financieros al fuerte encarecimiento del combustible, cuyo impacto cifra en aproximadamente 150 millones de euros. La compañía esperaba alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de diciembre y ha insistido hasta ahora en que su objetivo es garantizar la continuidad de las operaciones.

Las cuentas ya mostraban, además, una situación compleja. Aunque Volotea consiguió un beneficio operativo (EBIT) de 47,4 millones de euros en 2025, cerró el ejercicio con pérdidas netas de 64 millones, un 39,1% superiores a las registradas un año antes.

Por el momento, la posición oficial de la compañía sigue siendo que mantiene su actividad y sus vuelos con normalidad mientras negocia la reestructuración. Incluso en los últimos días ha confirmado la continuidad de varias rutas y ha defendido que el preconcurso no supone por sí mismo la suspensión de las operaciones.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación consultadas por OKDIARIO sostienen que las posibilidades de evitar el concurso se han reducido y apuntan a que la entrada formal en concurso de acreedores estaría próxima. Mientras tanto, Volotea continúa vendiendo billetes a pasajeros para los próximos meses.