Una mujer compró un terreno de caña de azúcar, plantó 119.000 árboles y 10 años después se convirtió en una selva

En 2016, la conservacionista ambiental Annie Schoenberger compró un terreno próximo a Wonga Beach, en Queensland, Australia, que había sido explotado durante décadas para el cultivo de caña de azúcar. Su objetivo apuntaba alto: devolver a ese terreno la selva tropical que una vez lo ocupó. El proyecto empezó a coger forma en 2015, cuando propuso la idea a la organización Rainforest Rescue.

Un año más tarde, gracias a la organización especializada en la recuperación de bosques tropicales, comenzaron las primeras jornadas de plantación comunitaria, con un éxito de convocatoria al contar con centenares de voluntarios y colaboradores.

Casi 120.000 árboles y la recuperación de humedales

Según Rainforest Rescue, en la parcela, de 18 hectáreas de extensión, se plantaron más de 190.000 árboles en un terreno que previamente ocupaba la caña de azúcar. El trabajo no solo tenía como fin la repoblación, ya que el proyecto NightWings recuperó también una zona de humedales, vital para el retorno de la fauna y una ruta de dispersión para especies autóctonas.

La modificación del paisaje trajo consigo la vuelta de animales salvajes que no se veían en la zona desde hacía décadas. En 2018, por citar un ejemplo, se registró el regreso de un joven casuario sureño, una especie que no había sido avistada al sur del río Daintree en 40 años. En 2022, otro juvenil ejemplar fue registrado en la zona.

Impacto en la fauna y la participación voluntaria

El rápido crecimiento de la zona originó las condiciones precisas para que numerosas especies regresaran a habitar el terreno, hallando en este nuevo ecosistema un ambiente favorable para su evolución. Entre los ejemplares acreditados sobresalen:

Zarigüeyas rayadas

Zorros

Equidnas

Además, este programa, impulsado conjuntamente por la comunidad local y voluntarios de diferentes regiones, evidenció la eficacia de la restauración ambiental para restituir décadas de degradación y devolverle la vida silvestre a esta tierra.