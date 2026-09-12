En 1889 no tenía un solo árbol y hoy es el gran refugio verde de la región de Murcia: tardaron 12 años en reforestarlo disparando las semillas con un trabuco

En España hemos cometido errores a la hora de reforestar nuestros bosques. Sin embargo, a veces se nos olvida recordar nuestros aciertos. Por ejemplo, hoy en día es difícil imaginar la Sierra Espuña sin vegetación, pero a finales del siglo XIX era una imagen real.

En 1889, el ingeniero Ricardo Codorníu recorrió este entorno y comprobó el deterioro de una sierra cuya recuperación acabaría marcando su vida. De hecho, tuvo que dedicar 12 años a la reforestación.

La repoblación exigió años de trabajo, viveros y obras para sujetar el terreno. Pero lo sorprendente es que en las zonas más inaccesibles, los trabajadores recurrieron incluso a disparar semillas con trabucos y escopetas.

Cómo Sierra Espuña (Murcia) recuperó sus bosques tras años de explotación

El 19 de marzo de 1889, Codorníu subió a pie al Morrón de Espuña, entonces cubierto por la nieve. Durante el descenso por la cuenca alta del Espuña no encontró pinos ni encinas, por lo que tomó la decisión de reforestar la zona.

Y es que, lo peor de todo, es que gran parte de la culpa la teníamos las personas. La demanda de madera, las talas y el aprovechamiento intensivo habían castigado el monte. Sin suficiente vegetación, las lluvias arrastraban la tierra por las pendientes y agravaban las avenidas.

Codorníu estuvo cerca de doce años al frente de trabajos que abarcaron unas 5.000 hectáreas. La intervención combinó plantaciones con infraestructuras destinadas a frenar la erosión y favorecer la supervivencia de los árboles.

Lo peor de este trabajo es que no da resultados inmediatos, sino que hubo que esperar décadas para que los árboles crecieran. No fue hasta 1931 cuando Sierra Espuña recibió la declaración de Sitio de Interés Nacional, un reconocimiento que acompañó aquella recuperación ambiental.

Cómo utilizaron trabucos y escopetas para reforestar bosques en Murcia

Una curiosidad que llama mucho la atención de la reforestación es que algunos trabajadores utilizaron trabucos y escopetas cargados con semillas. Especialmente para llegar a algunos puntos inaccesibles.

Básicamente introducían los piñones en el arma y los disparaban hacia el terreno que querían repoblar. Aunque sea lo más llamativo, no es lo único que hicieron en Sierra espuña.

Los primeros trabajos, iniciados en junio de 1891, incluyeron diques que retenían tierra y protegían las futuras siembras frente al arrastre del agua.

Además, la preparación del monte dejó 240 kilómetros de caminos y sendas, 144 kilómetros de diques en ladera y 420.000 pequeños bancales. Siete viveros suministraban plantas para sostener el avance de la repoblación.

Por si fuera poco, los responsables estudiaron el suelo, el clima y la vegetación. Los pinares constituyeron la base del nuevo bosque, con distintas especies distribuidas según la altitud.

Quién fue Ricardo Codorníu, el ingeniero que dedicó su vida a los árboles

Nacido en Cartagena en 1846, Ricardo Codorníu terminó sus estudios de Ingeniería de Montes en 1871. Su interés por las ciencias naturales, los árboles y las aves venía de la infancia.

La iniciativa de recuperar Sierra Espuña había partido en 1888 de la Comisión de Repoblación de la Cuenca del Segura. Codorníu aportó estudios del relieve y del clima, además de una dedicación que lo convirtió en una figura fundamental del proyecto.

Su defensa del monte también llegó a las aulas y a las publicaciones, ya que participó en la fundación de la Sociedad de Amigos del Árbol y difundió la importancia de conservar los bosques mediante conferencias y escritos.