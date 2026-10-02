Las autoridades forestales advierten: si recoges setas después de la puesta del Sol te puedes enfrentar a una multa de hasta 1.000 €

En otoño recoger setas es una de las actividades al aire libre más populares en España, y una forma de disfrutar del monte que muchos repiten año tras año. Sin embargo, las autoridades forestales advierten de una norma que pocos aficionados conocen: recoger setas después de la puesta del sol puede suponer una multa de hasta 1.000 euros.

La restricción no es exclusiva de una comunidad autónoma. Castilla y León (Decreto 31/2017), La Rioja (Decreto 1/2015) y Andalucía, a través de las resoluciones anuales de sus delegaciones territoriales amparadas en el Reglamento Forestal andaluz, prohíben de forma expresa la recolección micológica en horas sin luz natural, una norma que remite a sus respectivas leyes de montes y que se tipifica generalmente como infracción leve.

Qué razones justifican multar la recolección nocturna de setas

La oscuridad es el escenario ideal para el furtivismo. Al amparo de la noche, grupos organizados entran en montes protegidos o acotados para esquilmarlos con fines comerciales ilegales, y la prohibición nocturna permite a los agentes forestales y al Seprona sancionar a cualquier persona que esté recolectando de noche sin necesidad de comprobar primero si tiene permiso o cuántos kilos lleva encima.

La falta de visibilidad provoca además un daño ecológico difícil de revertir, resulta casi imposible ver dónde se pisa, por lo que se destruye con frecuencia el micelio que sostiene al hongo bajo tierra, y la oscuridad empuja a algunos recolectores a usar rastrillos o azadas para buscar a ciegas, una práctica que rompe el suelo forestal e impide que vuelvan a salir setas.

La recolección indiscriminada en estas condiciones también multiplica el riesgo de llevarse especies tóxicas, ejemplares demasiado jóvenes o especies protegidas.

La seguridad de los propios recolectores pesa igual en esta norma. Los servicios de rescate registran cada temporada avisos por personas que se desorientan o sufren caídas al caer la noche en el monte, y la presencia humana con linternas en ese horario altera además el comportamiento de la fauna silvestre, que vive su momento de mayor actividad precisamente durante la noche.

Dónde y cómo se puede recolectar setas de forma legal

Prácticamente ninguna comunidad con regulación micológica permite la recolección nocturna, pero de día la actividad es legal en casi todo el país. La regla general exige recolectar entre el amanecer y el atardecer, respetando el límite de autoconsumo de cada región, habitualmente entre 2 y 3 kilos por persona y día, y transportando siempre las setas en una cesta de mimbre o un recipiente rígido que permita la caída de esporas.

En montes abiertos o terrenos libres, no señalizados como acotados, se puede recolectar sin necesidad de pagar una licencia, siempre dentro de ese cupo diario. En montes privados, comunales o reservas protegidas, la recolección exige en cambio tramitar un permiso local, que suele costar entre 5 y 15 euros por temporada, como ocurre en el Parque Micológico Erro-Roncesvalles de Navarra, los acotados del sistema Micocyl en Castilla y León o el Valle de Tena en Aragón.

Cuál es la mejor hora para recoger setas

La mejor hora para salir al monte es a primera hora de la mañana, justo al amanecer, entre las 7:30 y las 8:30 según la época del año. Llegar entre los primeros permite encontrar los ejemplares que acaban de brotar durante la noche, todavía intactos y antes de que otros recolectores se adelanten.

La humedad del rocío matutino mantiene además la textura ideal de las setas, mientras que el sol y el viento del mediodía las resecan y les hacen perder peso y calidad culinaria. Las mañanas frescas tienen también menos insectos activos, lo que reduce la probabilidad de encontrar setas parasitadas por larvas.

Salir al amanecer da, por último, entre 8 y 10 horas de luz natural por delante, tiempo suficiente para caminar sin prisa y regresar del bosque mucho antes de la puesta del sol, evitando así cualquier riesgo de perderse o de enfrentarse a la multa por recolección nocturna.