Ni El Retiro ni Casa de Campo: el parque más bonito de Madrid es un oasis de naturaleza y parece sacado de un cuento

Con el otoño recién estrenado, muchos planes se mueven ahora hacia parques en los que ver como caen las hojas, y descubrir así los bonitos colores de la estación. En el caso de Madrid, la oferta de zonas verdes es grande, aunque si buscas un parque que sea especial y que además lo tenga todo para una visita de fin de semana ese es el Parque de El Capricho situado en la Alameda de Osuna y que destaca por sus caminos, jardines, árboles, fuentes, un palacio y hasta un búnker.

A diferencia de otros parques, con grandes espacios abiertos y siempre visitados por corredores o gente que sencillamente pasea, El Capricho es un parque que parece de cuento. Y su historia es además curiosa. El jardín tiene más de dos siglos de historia y fue creado por los duques de Osuna, aunque detrás del proyecto estuvo principalmente María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel que entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX convirtió la finca en un lugar de recreo por el que pasaron artistas e intelectuales de la época. El resultado todavía se conserva y explica el porqué este parque es uno de los rincones más especiales de la ciudad, perfecto además para visitar en otoño.

El parque más bonito de Madrid que parece sacado de un cuento

El Capricho se construyó entre 1787 y 1839 y su historia está inevitablemente unida a la duquesa de Osuna. Protectora de artistas e intelectuales, quiso crear en estos terrenos algo muy distinto a un jardín convencional. Para conseguirlo contó con algunos de los jardineros, artistas y escenógrafos más prestigiosos de aquellos años. Eso explica también la cantidad de caprichos que aparecen durante el paseo. Entre ellas están el Abejero, la ermita, el fortín, el Casino de Baile, el embarcadero o la curiosa Casa de la Vieja. También hay puentes, fuentes, esculturas, una ría y pequeñas plazas que van apareciendo entre los caminos.

Uno de sus grandes atractivos está precisamente en recorrerlo sin prisas. Puedes encontrarte con zonas muy ordenadas y otras en las que la vegetación parece crecer de una forma mucho más libre. No es casualidad ya que El Capricho conviven tres tipos de jardín. Delante del palacio se encuentra el parterre francés, con sus características formas geométricas y los setos perfectamente recortados. El jardín italiano ocupa la parte más antigua de la finca y, hacia el norte, el paisaje cambia para imitar el aspecto de la naturaleza, siguiendo el modelo inglés. También se conserva un laberinto de laurel realizado a partir de los planos del que existió en tiempos de la duquesa.

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Un búnker «secreto» que se puede visitar

Si por fuera El Capricho sorprende por su aspecto, bajo tierra guarda una historia completamente diferente. En el parque se encuentra el búnker de la Posición Jaca, construido durante la Guerra Civil para albergar el Cuartel General del Ejército Republicano del Centro. El refugio se levantó alrededor de 1937 y ocupa unos 2.000 metros cuadrados. Se encuentra a aproximadamente 15 metros de profundidad y podía soportar el impacto de bombas de hasta 100 kilos. La elección de este lugar tampoco fue casual. Estaba suficientemente alejado del frente, tenía buenas comunicaciones y los árboles de la finca ayudaban a ocultar las instalaciones.

En su interior hay siete dependencias rectangulares, además de varias salidas hacia el parque y una galería de escape. Es una parte de El Capricho que contrasta por completo con la imagen romántica que encontramos en la superficie y que podemos visitar aunque no de manera libre. El Ayuntamiento organiza visitas guiadas gratuitas dentro del programa Pasea Madrid, para las que es necesario conseguir plaza previamente.

También se están recuperando otros espacios históricos del recinto. En abril de 2026 finalizaron las obras realizadas en el fortín y el Casino de Baile. El Palacio de los Duques de Osuna, por su parte, se convertirá en un espacio cultural dedicado a explicar la historia de la finca, sus propietarios y el ambiente artístico e intelectual en el que nació El Capricho y tras finalizar recientemente sus obras de restauración abrirá en 2027.

Cuándo se puede visitar El Capricho y cómo llegar

Si tienes pensado acudir este fin de semana a El Capricho, o cualquier otro, debes saber que los horarios cambian en función de la temporada. Ahora que estamos ya en otoño, y desde ayer 1 de octubre el horario es de 09:00 a 18:30 horas. Un horario que se mantiene fines de semana y festivos hasta el 31 de marzo. Es un parque, recuerda, que no abre entre semana por lo que es importante tenerlo en cuenta.

Por otro lado, se trata de un jardín histórico protegido, hay algunas normas que conviene conocer. No se puede entrar con animales, bicicletas o patines, ni tampoco comer dentro o jugar a la pelota. La dirección del parque es Paseo de la Alameda de Osuna, 25, en Barajas. La parada de Metro más cercana es la El Capricho de la línea 5 o también se puede llegar con los autobuses 101, 105 y 151.