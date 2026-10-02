Cielo muy nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con probabilidades de lluvias y chubascos ocasionalmente fuertes, acompañados de tormenta en algunos momentos. Las temperaturas descenderán, siendo más notable en el este de la depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde lluviosa y ambiente pesado

La jornada de hoy se dibuja con un manto gris, como si el cielo se desperezara lento, preparado para sollozar sobre Zaragoza. Las probabilidades de lluvia son prácticamente seguras tanto en la mañana como en la tarde-noche y la humedad se sentirá fuerte en el ambiente, aportando un aire casi pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados, con una sensación térmica que podría elevarse hasta los 23, mientras que los vientos serán suaves, casi imperceptibles, lo que hará que la lluvia parezca susurrar en lugar de gritar.

A primera hora, la temperatura comenzará en 15 grados, dejando paso a un leve cálido al mediodía, aunque las nubes no permitirán que el sol se asome con confianza. Ya por la tarde, el cielo mantendrá sus tonos grises y aunque la lluvia nos acompañe, el termómetro alcanzará los 23, haciendo que la jornada sea más soportable. Con el sol ocultándose a las 19:43, la noche traerá consigo un aire fresco, aunque el peso de la humedad probablemente se mantenga.

Calatayud: cielo despejado con lluvia inminente

La mañana despierta en Calatayud con un cielo que, aunque inicialmente se muestra despejado, presagia la llegada de cambios. Los aromas de tierra húmeda y la brisa fresca invitan a salir, pero pronto el viento del noreste comenzará a soplar con fuerza, anunciando una jornada marcada por la inestabilidad y la inminente lluvia.

A medida que avance el día, el ambiente se tornará más sombrío, con un 100% de probabilidad de lluvia tanto en la mañana como en la tarde-noche, alcanzando temperaturas de hasta 23°C. La sensación térmica podría bajar a 12°C, con ráfagas de viento que podrían llegar a 35 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad superará el 100%, creando una sensación de incomodidad.

Tarazona: ambiente templado y nubes dispersas

La jornada presenta un tiempo templado y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 22 grados. Aunque hay cierta probabilidad de lluvia durante la mañana y la tarde, las brisas serán suaves, lo que permitirá disfrutar del entorno sin preocupaciones excesivas.

Es un día ideal para pasear por las calles locales y disfrutar de las actividades diarias con tranquilidad. La atmósfera se presta para una agradable caminata, así que no dudes en salir y apreciar lo que la ciudad tiene para ofrecer.