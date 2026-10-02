Adiós a las zapatillas blancas: estas New Balance de menos de 50 € se están agotando en tiempo récord

Las zapatillas blancas llevan años ocupando un lugar destacado en el zapatero de la mayoría de nosotros. Funcionan con vaqueros, vestidos, pantalones de vestir y prácticamente cualquier prenda que tengamos a mano. Pero precisamente por haberlas llevado tanto, empiezan a cansar un poco y apetece encontrar alternativas que sigan siendo fáciles de combinar sin volver otra vez al blanco de siempre. En concreto, los tonos crema, beige y rosa muy claro están ganando terreno y permiten conseguir ese mismo efecto sin complicar demasiado un look.

Y en esa línea encajan las New Balance 237 para mujer que hemos encontrado rebajadas en la propia web de New Balance España. Su precio original es de 70 euros, pero ahora cuestan 42 euros, lo que supone un descuento del 40%. La marca las ofrece además en tallas que van desde la 35 hasta la 44, de modo que están arrasando por su color, su precio y como no, una estética retro que también marca tendencia.

Adiós a las zapatillas blancas: estas New Balance de menos de 50 € se están agotando

A primera vista recuerdan a las zapatillas de running clásicas de los años 70. No es casualidad ya que New Balance explica que las 237 nacieron precisamente como una reinterpretación contemporánea de los modelos deportivos de aquella década, tomando varios de sus elementos y trasladándolos a una silueta pensada para el día a día. En este modelo predominan los tonos muy claros con una base que tiene piezas de ante en un rosa empolvado tan discreto que prácticamente funciona como un neutro. Además, la suela dentada en marrón rompe ligeramente el conjunto y consigue que no parezcan unas deportivas blancas más.

También aparece la característica «N» de New Balance en gran tamaño en los laterales, pero integrada en el mismo juego de tonos suaves. Es una zapatilla bastante discreta a pesar de ese tamaño del logotipo, lo que facilita combinarla con ropa de estilos muy diferentes.

Luego está el precio que es otro de sus principales reclamos ya que en la web de la propia New Balance han pasado de 70 a 42 euros. Encontrar unas zapatillas de la marca por debajo de los 50 euros no es habitual fuera de los periodos de descuentos, por lo que la rebaja puede resultar especialmente interesante para quien ya tuviera pensado renovar las deportivas esta temporada. Eso sí, como sucede siempre con este tipo de promociones, conviene comprobar tanto el precio como la talla antes de comprarlas, ya que la disponibilidad puede variar.

Unas zapatillas para llevar con vaqueros, vestidos o pantalones anchos

Buena parte del atractivo de estas New Balance está precisamente en que no exigen pensar demasiado qué ponerse con ellas. Tienen ese aspecto de deportiva clásica que funciona con unos vaqueros rectos y una camiseta, pero los colores claros permiten llevarlas también con prendas algo más arregladas. Con un pantalón beige, una camisa blanca y una americana, por ejemplo, pueden sustituir perfectamente a las deportivas blancas que probablemente habríamos escogido hace unos años. Otra posibilidad es llevarlas con vaqueros de pierna ancha y un jersey cuando empiecen a bajar las temperaturas.

También pueden quedar bien con vestidos largos o faldas, sobre todo si buscamos rebajar el punto más formal de esas prendas. Al no tener colores demasiado fuertes, las zapatillas no se convierten necesariamente en las protagonistas del conjunto.

El tono de los detalles tiene además una ventaja práctica. Aunque siguen siendo unas deportivas muy claras, el ante rosa pálido de la puntera y los laterales rompe con el blanco uniforme. La suela marrón también ayuda a conseguir ese aspecto algo más informal y retro. Son, en definitiva, una alternativa para quienes siguen queriendo unas zapatillas neutras, pero están cansadas de comprar siempre el mismo par completamente blanco.

El diseño de los años 70 que New Balance ha recuperado con las 237

La estética es importante, pero el modelo tiene varios detalles que explican su aspecto característico. New Balance señala que incorpora una entresuela de EVA, un material muy utilizado en el calzado deportivo por su ligereza y capacidad de amortiguación. La suela es otro de los elementos que más se alejan de una sneaker minimalista. Tiene un dibujo ondulado de gran tamaño y continúa ligeramente hacia la zona posterior. En la puntera aparece además una pieza asimétrica de caucho.

La marca ha mantenido incluso la lengüeta de espuma expuesta, un detalle que recuerda deliberadamente a algunas zapatillas deportivas antiguas. En el talón aparece el nombre de New Balance colocado en ángulo y el empeine combina ante con nailon sin revestimiento. La ficha del producto especifica también que el artículo contiene cuero de vaca. Cada zapatilla pesa aproximadamente 250 gramos, así que el resultado es un diseño que parte de las antiguas zapatillas de running, pero que actualmente tiene una orientación mucho más urbana.

Y ahora por 42 euros frente a los 70 euros originales, este modelo se convierte en una alternativa especialmente atractiva a las deportivas blancas de siempre. Sigue siendo fácil de combinar, mantiene los colores claros y añade ese punto retro que caracteriza a buena parte del catálogo de New Balance. Y quizá ahí esté precisamente su mayor acierto no obliga a renunciar a la comodidad de tener unas zapatillas que funcionan prácticamente con todo, pero tampoco da la sensación de volver a llevar el mismo par blanco una temporada más.