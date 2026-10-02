‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje que destapa las inversiones de Diego ‘Cholo’ Simeone

Hoy viernes, a las 22:30 horas en laSexta, Equipo de investigación pone el foco en el problema que afecta a millones de personas y que está provocando un intenso debate en la calle, tanto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que aprobar a toda prisa un decreto sobre vivienda, que se vota este mismo viernes en el Congreso. El programa de laSexta hablará de los conocidos como ‘grandes caseros’, a los que se mira con lupa desde el desahucio de Mari Carmen. El programa hablará de los diferentes tipos de empresarios que existen en el mundo de las viviendas de alquiler: desde fortunas familiares con decenas de pisos hasta inversores que empezaron comprando una sola vivienda, pasando por los millones del fútbol que terminan convertidos en ladrillo.

Maricarmen, la mujer que ha comenzado este intenso debate

El programa empieza con uno de los casos que más ha sacudido la actualidad de las últimas semanas: el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, tras 71 viviendo en el mismo piso del barrio de Retiro, en Madrid. El equipo estuvo allí desde las cinco y media de la mañana y documentó las horas previas a su salida de la vivienda, que terminó siendo evacuada en camilla tras un cuarto intento de desalojo. El Tribunal Supremo había dado la razón a la propiedad, amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, después de que Maricarmen no pudiera asumir el alquiler de 1.650 euros que le pedía la empresa dueña del edificio. Después de todo, la anciana podrá regresar a su casa tras un acuerdo con los propietarios del edificio con el Ayuntamiento de Madrid, algo que hará cuando reciba el alta hospitalaria.

El reportaje entra también en tres edificios vinculados a una misma familia que suman alrededor de 145 viviendas, hablando con antiguos y actuales inquilinos y siguiendo el rastro de las sociedades que hay detrás de esas propiedades. Junto a ese patrimonio familiar aparecen otros caminos hacia la acumulación de pisos: un inversor de 32 años cuenta cómo pasó de comprar su primera vivienda a tener 11, explicando su forma de financiarse y de reinvertir parte de los ingresos para seguir creciendo, mientras que otro empresario, con una escala mucho mayor, asegura haber llegado a acumular 200 propiedades y 200 hipotecas, con cuotas que en su momento superaron los 100.000 euros al mes.

Equipo de investigación también acompaña a un exjugador de fútbol que posee 14 inmuebles y que ahora gestiona inversiones inmobiliarias para otros futbolistas, y reconstruye además la evolución del patrimonio de Diego Simeone y Carla Pereyra en este terreno.

El caso de Diego Pablo Simeone

Las inversiones fuera del mundo del deporte de Simeone y Pereyra giran en torno a Carpersim SL, la sociedad que ambos constituyeron para la promoción, gestión y compraventa de inmuebles. Según sus propias cuentas, presentadas en el registro mercantil, el patrimonio ligado a esta empresa ronda los 39,7 millones de euros, repartidos entre 180 apartamentos y siete edificios en las zonas más importantes de Madrid, sobre todo en los barrios de Salamanca y Chamberí. Es Carla Pereyra, exmodelo y conductora argentina, quien lleva la gestión ejecutiva del negocio, lo que le permite a Simeone centrarse por completo en su trabajo en el banquillo.

A diferencia de otros inversores que van sumando viviendas sueltas, el matrimonio apuesta por quedarse con edificios enteros, un modelo que exige más capital de entrada, pero que da rentas más estables en el alquiler. En 2024 dieron un paso más y fundaron una segunda sociedad, Tres Cantos 1415, con la que compraron un terreno de casi una hectárea al norte de Madrid para levantar nuevos desarrollos residenciales, entre ellos residencias universitarias. El negocio se ha convertido así en una fuente de ingresos propia, al margen del fútbol, que la pareja ha ido construyendo en silencio desde que Simeone era todavía jugador y que hoy gestionan de forma autónoma al margen de su carrera como entrenador.

Este reportaje se podrá ver a partir de las 22:30 h en laSexta.