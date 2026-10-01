Gira de Hombres G ‘Los mejores años de nuestra vida’: fechas y ciudades de los conciertos

Hombres G siguen demostrando que lo suyo no es nostalgia, ellos siguen siendo presente. La banda de David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina continúa recorriendo España con Los mejores años de nuestra vida, la gira con la que se celebran más de cuatro décadas de carrera manteniendo intacta su formación musical original. Un tour de 21 ciudades que arrancó el pasado 16 de mayo en Albacete y que ya ha pasado por Castellón, Córdoba o Sevilla, además de varios festivales durante el verano. La gira llegó acompañada de un documental con el mismo nombre, estrenado en Movistar Plus+ a finales de abril, que repasa toda la trayectoria del grupo desde dentro. Ahora toca la recta final del año, con grandes recintos y un cierre por todo lo alto en Madrid, la ciudad que los vio nacer. Allí varias generaciones volverán a cantar temazos como Devuélveme a mi chica o Venecia.

La gira llega, además, en plena resaca del estreno de su documental. Bajo el mismo título de su gira, Los mejores años de nuestra vida, aterrizó en Movistar Plus+ el pasado 11 de septiembre y repasa los más de cuarenta años de historia del grupo. Podremos conocer más acerca de sus inicios, el éxito arrollador en España, el salto a Latinoamérica, la separación y el esperado regreso. Lejos de ser el típico homenaje por aniversario, el documental se apoya en material de archivo personal e inédito que los propios músicos han estado guardando durante todos los años de su carrera, lo que permite ver tanto sus mejores momentos como los momentos más tensos de su carrera. Los cuatro integrantes de la banda ponen su voz a su propia historia, acompañados por los testimonios de otros artistas.

Fechas y ciudades de la gira de Hombre G

3 de octubre: Barcelona, Palau Sant Jordi

Barcelona, Palau Sant Jordi 9 de octubre: Murcia, Plaza de Toros (Murcia ON)

Murcia, Plaza de Toros (Murcia ON) 14 de noviembre: Valencia, Roig Arena

Valencia, Roig Arena 21 de noviembre: Zaragoza, Pabellón Príncipe Felipe

Zaragoza, Pabellón Príncipe Felipe 28 de noviembre: Pamplona, Navarra Arena

Pamplona, Navarra Arena 5 de diciembre : A Coruña, Coliseum

: A Coruña, Coliseum 11 y 12 de diciembre: Madrid Movistar Arena (entradas agotadas)

Cómo conseguir entradas

Las entradas para los conciertos en España se pueden adquirir a través de Live Nation y Ticketmaster, mientras que en concreto en el de Murcia se gestiona la compra a través de Vivaticket al formar parte de un ciclo de conciertos. Con Madrid ya agotado conviene no esperar demasiado, ya que es previsible que con los demás recintos suceda algo parecido. Desde Happy FM recomendamos evitar las webs de reventa, donde los precios se disparan y no hay garantía de que la entrada sea válida.