Así es David Summers: su edad, su pareja, cuántos hijos tiene y de dónde es el vocalista de Hombres G

No es ningún secreto que David Summers, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las figuras del pop español que han conseguido permanecer en el tiempo. Con una amplia carrera que abarca más de cuatro décadas, así como su estilo y su voz tan desenfadados, han logrado acompañar a varias generaciones desde los años 80. No podemos dejar de mencionar que, como líder de Hombres G, el artista ha sido clave para la consolidación del pop-rock en nuestro país. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de David Summers, sin dejar de lado datos de su vida personal como son su edad, de dónde es, su pareja actual y si tiene hijos.

La trayectoria profesional de David Summers

Nacido el 26 de febrero de 1964 en Madrid e hijo del reconocido humorista y cineasta Manuel Summers, David siempre creció en un entorno creativo. Esto hizo posible que, desde muy temprana edad, tuviese clara su inclinación artística. Tanto es así que, en 1982, decidió fundar Hombres G junto a sus amigos, y ese fue el inicio de una carrera verdaderamente meteórica.

El grupo alcanzó un enorme éxito a mediados de los 80, con canciones que, en la actualidad, continúan siendo auténticos himnos, como es el caso de Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos o, incluso, Venezia. Sus letras cercanas, su estética juvenil e, incluso, su estilo fresco hicieron posible que rápidamente conectasen con el público y, por ende, se convirtieran en uno de los grupos más influyentes del momento.

Pero no todo queda ahí, puesto que el éxito de Hombres G no solamente se limitó a España, sino que también arrasaron en Latinoamérica, donde consolidaron una base de fans que perdura en el tiempo. A pesar de que en los 90 la banda experimentó una pausa, lo cierto es que en el nuevo milenio regresaron con fuerza, con diversas giras y numerosos lanzamientos. No hay que olvidar que, además de cantante, David Summers también es bajista y compositor, por lo que ha participado en la producción de diversos trabajos del grupo.

Su vida personal

En este ámbito, el madrileño siempre ha tratado de mantener una vida relativamente discreta. Y es que, a pesar de ser cauteloso, han trascendido a la esfera pública diversas informaciones, como es el hecho de que, durante años, mantuvo una relación con Marta Madruga, a quien conoció durante su época escolar. De hecho, ella fue la inspiración para el tema Marta tiene un marcapasos y se convirtió en protagonista de la película Sufre, Mamón (1987), dirigida por Manuel Summers, hijo de David.

Se casaron en 1992 y, junto a ella, el artista tuvo dos hijos, Daniel y Lucía, que, a pesar de haber crecido alejados del foco mediático, en varias ocasiones han acompañado al músico en diversos actos. Después de 26 años juntos, David y Marta tomaron la firme decisión de romper su matrimonio.

En 2017, el artista tuvo la oportunidad de conocer a Christine Cambeiro, una profesora de inglés que tiene 16 años menos que él. Ambos se enamoraron perdidamente el uno del otro, tanto es así que, en 2024, dieron el paso de casarse.

En la actualidad, David Summers continúa junto a su pareja y, a su vez, realizando giras y sacando nuevos proyectos a la luz junto a Hombres G. Por lo tanto, estamos ante un claro ejemplo de un músico que ha sabido evolucionar a pesar de las décadas, y lo ha hecho sin perder su identidad y su estilo, tan característico como único.