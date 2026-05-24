A partir de ahora, los martes podrás ir al cine por 2 euros: quién puede y cuáles son los requisitos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto 400/2026, de 20 de mayo, una normativa que asegura la continuidad del programa Cine Sénior. Gracias a esta medida, las personas mayores de 65 años podrán seguir disfrutando de entradas de cine por 2 euros en salas de toda España. La iniciativa contará con una financiación de 11,5 millones de euros, destinada a subvencionar a los cines adheridos al programa. El objetivo es mantener una propuesta que ha contribuido a recuperar la asistencia del público sénior a las salas tras el impacto sufrido durante la pandemia.

La iniciativa se puso en marcha por primera vez en julio de 2023 bajo el nombre de «Los martes al cine». El Ministerio de Cultura impulsó este programa con base en el artículo 44 de la Constitución Española: «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». Por su parte, el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural».

Requisitos para ir al cine por 2 euros

El artículo 1 del «Real Decreto 400/2026, de 20 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años durante el periodo 2026-2027» establece «la concesión directa de subvenciones a las personas titulares de salas de exhibición cinematográfica para sufragar parte del precio de las entradas destinadas a las personas de 65 o más años, de manera que puedan acceder al visionado de una película por el precio de 2 euros, un día a la semana, a establecer por las salas, y durante un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión».

Mientras, el artículo 2 aclara que «la finalidad de estas subvenciones es la de garantizar la actividad de las salas de exhibición como agentes fundamentales de la divulgación de la diversidad cultural, mediante la recuperación y afianzamiento de la asistencia a las salas de las personas de 65 o más años y facilitar su derecho de acceso a la diversidad cultural favoreciendo, al tiempo, un envejecimiento activo y saludable de dichas personas».

Las empresas titulares de salas de cine que deseen participar en esta nueva campaña disponen de un plazo máximo de siete días naturales. Durante ese periodo, deberán presentar su solicitud a partir de la entrada en vigor del decreto, que tuvo lugar el viernes 22 de mayo. Según el BOE, la tramitación del programa se realizará exclusivamente por vía electrónica. Entre las obligaciones de las salas de cine beneficiarias se encuentra la de dar visibilidad a la iniciativa mediante cartelería en taquillas, la inclusión de banners en sus páginas web y la proyección de un vídeo informativo antes de las sesiones. La actividad está financiada por el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Condiciones

Las condiciones para que las personas mayores de 65 años acudan al cine por 2 euros son las siguientes:

Cada sala podrá elegir un día específico (habitualmente el martes, aunque puede variar según el cine) para aplicar el descuento.

L entrada tendrá un coste fijo de 2 euros. En el caso de salas con tecnologías especiales (como IMAX o proyecciones 4D), los posibles suplementos podrían quedar excluidos si así lo decide la propia sala.

Será necesario presentar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia para acreditar que el espectador tiene 65 años o más.

El descuento deberá estar disponible tanto en taquilla física como en los canales de venta online.

El programa se desarrollará entre julio de 2026 y junio de 2027. El presupuesto de esta edición asciende a 11,15 millones de euros destinados a subvencionar las entradas, junto con 350.000 euros adicionales para cubrir la gestión del programa a través de una entidad colaboradora.

Bono Cultural Joven de 2026

El real decreto que regula el Bono Cultural Joven de 2026 ya ha sido aprobado, aunque los jóvenes interesados deberán esperar a la apertura oficial de la convocatoria. Como en ediciones anteriores, la solicitud se realizará de forma telemática a través de la página web oficial del Bono Cultural Joven, habilitada por el Ministerio de Cultura. A partir de 2026, será posible elegir cómo gastar los 400 euros del bono según dos modalidades: