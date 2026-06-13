Irán enfría las expectativas de Trump y descarta firmar el acuerdo en las próximas 24 horas

Irán ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos se firme el domingo, como estimaba el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif. La dictadura ayatolá iraní asegura que se cerrará «en los próximos días».

«El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (…) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma», ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

El Ministro de Asuntos Exteriores ha explicado que «no se puede descartar que ocurra en los próximos días», pero «debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso». El portavoz iraní ha insistido en que el documento «se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear».

Pakistán anunció este sábado que «probablemente» se «finalizará» la declaración de intenciones en las próximas 24 horas mediante «una firma electrónica» del documento negociado; un acuerdo preliminar que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

«Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana», ha explicado Sharif en redes sociales.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo «conversaciones al más alto nivel» con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los «puntos finales» del acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, Irán se ha limitado a matizar que «tan pronto» como las autoridades «competentes» hayan llegado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas, con mediación de Pakistán.