Luxemburgo se convierte en ejemplo para España: los abuelos que viven solos encuentran una nueva familia al acoger a un estudiante universitario

En Luxemburgo han creado un programa que España podría emular. Este país está metiendo mano a los problemas de vivienda para los jóvenes con una gran idea llevada a cabo por la plataforma WeConnect y que consiste en conectar a las personas mayores que vivan solas con estudiantes universitarios que cambien de ciudad o país para cursar sus estudios. De esta forma, esto reporta beneficios tanto a los abuelos que viven solos como a los jóvenes que tienen dificultades para acceder a una vivienda.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de los más graves está en el alto precio de la vivienda. En el mes de julio, el precio de la vivienda de primera mano en España tocó máximos históricos tras llegar hasta los 2.933 euros el metro cuadrado, tras sufrir un incremento del 13,1% en un año. Estos datos también son alarmantes en lo que respecta al alquiler, yéndose el precio del metro cuadrado a 23,2 euros en ciudades como Madrid.

Esto está teniendo consecuencias fatales, principalmente en el sector más joven de la población, que sufre para llegar a final de mes por los bajos salarios que imperan en nuestro país y que también tienen serias dificultades para independizarse. Esto a la vez tiene consecuencias fatales en la natalidad y de ahí se explica el bajo histórico en lo que respecta al nacimiento de los nuevos niños en España en los últimos años. Lógicamente, esto supondrá un problema a la larga mientras millones de baby boomers se acercan a la edad ordinaria para acceder a una pensión de jubilación.

El programa ejemplar de Luxemburgo

El problema de la vivienda, aunque sea en menor medida, también afecta a otros países de Europa, y por ello en Luxemburgo han tomado una iniciativa a la que se están sumando muchos adeptos y que ya ha traspasado fronteras: hace que estos jóvenes universitarios puedan vivir en las casas de las personas mayores que vivan solas. Este programa se llama WeConnect y tiene como objetivo conectar a jóvenes que cursan estudios en otros puntos del país o vienen desde el extranjero con abuelos que no tienen con quién compartir la casa.

Ivo Silva y Clémentine Offner han sido los jóvenes que han llevado a cabo una iniciativa que está teniendo un gran éxito por los beneficios que aporta a las dos partes. Mientras que las personas mayores encuentran compañía en estos estudiantes, los jóvenes pueden acceder a una vivienda a un módico precio en una época en la que tampoco sobra el dinero. Todo con el objetivo de crear «un vínculo intergeneracional único», según informan ideólogas de esta iniciativa.

Los anfitriones, a cambio de ceder una habitación y parte de la casa a estos estudiantes, también reciben una compensación de 520 euros al mes por los servicios prestados. En este mes de agosto se han solicitado más de 500 nuevas solicitudes de alojamiento y en la actualidad 50 personas de diferentes generaciones ya se encuentran compartiendo piso en algún punto de Luxemburgo.

«Para atender la gran cantidad de solicitudes registradas este verano, todavía se necesitan aproximadamente 100 nuevos anfitriones antes del inicio del nuevo curso escolar», ha informado esta plataforma al periódico Contacto. «Muchos de nuestros anfitriones viven solos, después de que sus hijos se hayan ido de casa o hayan perdido a su pareja. Acoger a un estudiante les permite dar nueva vida a su hogar, compartir momentos cotidianos y volver a sentir que pertenecen a una familia, sin perder su independencia», han informado sobre la experiencia que ofrece esta iniciativa, que todo hace indicar que traspasará fronteras para llegar a otros países.