Los testimonios más desgarradores del terremoto en Colombia: «Los escombros sepultaron a mi mujer antes de que pudiera salvarla»

Uno de los testimonios más desgarradores que ha dejado el terremoto que azotó Colombia este lunes es el de Héctor Harold Posso, quien logró salir con vida del edificio de cuatro plantas en el que residía junto a su esposa, Paula Andrea Franco, en el centro de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el seísmo.

«Mija, salgamos rápido de acá que está temblando muy duro». Esas fueron las últimas palabras que Héctor le dijo a Paula, de 43 años, mientras el inmueble comenzaba a derrumbarse. Él consiguió salir, pero ella quedó atrapada entre los escombros y murió.

Paula es una de las 132 víctimas mortales que deja, por el momento, el terremoto de magnitud 7,4 registrado ayer sobre las 07:40 horas y que afectó especialmente al Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Chocó.

«Yo le dije que saliéramos, pero ella se quedó petrificada cuando esto comenzó a temblar. Al final intenté sacarla, pero todo se cayó antes de que pudiera hacerlo», asegura Héctor al periódico El Colombiano.

Otro de los testimonios llegó desde Medellín, donde una mujer contó cómo sintió el terremoto desde el séptimo piso de un edificio. «Fue muy fuerte y duró mucho tiempo. Me parecía que los vidrios estaban a punto de romperse; todo temblaba», asegura.

En Cali, otra de las ciudades más afectadas, un profesor de literatura que se encontraba en la ciudad, también ha relatado cómo los temblores fueron «muy fuertes y prolongados».

«Salimos de la casa donde estábamos, una construcción nueva que quedó gravemente dañada», asegura el hombre, que, además, cuenta cómo el terremoto duró más de un minuto y observó cómo parte de un edificio se derrumbaba frente a ellos.

«Sin electricidad ni agua en las viviendas, Internet disponible sólo de manera intermitente y una neblina amarilla en el aire, señal de los derrumbes», describió el profesor, en referencia al panorama posterior al sismo.

Centenares de edificios afectados

Más de un centenar de edificios han sufrido graves daños en varias ciudades. «Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas; ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali», ha manifestado el alcalde, Alejandro Eder.

El alcalde de Pereira ha informado de decenas de edificaciones afectadas y una compleja situación en los servicios de salud, transporte y energía. La situación también generó una fuerte presión sobre la red hospitalaria. Según el alcalde, cinco hospitales colapsaron por la demanda de pacientes.

Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental. En el barrio Capri se informó de varias personas que pueden estar atrapadas por el colapso de una edificación; situación similar que se vive en un edificio ubicado en el sector de la avenida Roosevelt.

Las autoridades también verifican afectaciones en el edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali y una edificación de la Fundación Valle del Lili.