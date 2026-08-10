Mucha gente se hace la misma pregunta tras el terremoto de Colombia: por qué los daños han sido tan distintos a los de Venezuela

La escala de Richter de un terremoto no determina de manera exacta el daño, ya que depende de otros factores como la profundidad. Es por ello que el registrado este lunes en Colombia de magnitud 7,4 es totalmente distinto al «doblete sísmico» registrado en Venezuela hace apenas mes y medio, a pesar de tener una intensidad similar.

Lo ocurrido en Colombia ha dejado por el momento 111 muertos, según los registros. Como consecuencia, el país ha declarado la emergencia nacional ante la catástrofe de este 10 de agosto y toda la comunidad internacional ha expresado su apoyo. Aunque hay informaciones que apuntan a decenas de muertos y heridos, así como videos publicados en las redes sociales que muestran edificios desplomados y aeropuertos dañados, lo cierto es que no ha sido tan devastador y eso se debe a su profundidad.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor ha tenido su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y ha provocado graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. Sin embargo, su profundidad ha sido de 107 kilómetros, comparado con los 10 del sucedido en Venezuela. En términos generales, un terremoto que se produce muy cercano a la superficie tiene un impacto mucho mayor que aquel que es menos superficial, pero si es más profundo, se puede sentir en un radio de distancia mayor.

Terremoto en Venezuela

El pasado 24 de junio, Venezuela sufrió uno de los mayores seísmos, dejando a 6.000 víctimas mortales. Los dos terremotos se produjeron en la costa norte, cerca de Morón, en una zona vinculada al límite entre las placas del Caribe y Sudamericana. La Guaira se convirtió en una de las zonas más afectadas, con edificios colapsados y cortes de electricidad.

Todavía es pronto para establecer una comparación definitiva en términos de víctimas, pero ya hay serios daños estructurales. En Cali se han producido derrumbes con personas atrapadas; en Pereira se han documentado colapsos, mientras que en Quibdó la gobernadora de Chocó ha informado de heridos y daños graves.