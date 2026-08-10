Perico Delgado, ciclista y comentarista televisivo (66 años): «En mi época a los españoles nos negaban la comida en las carreras francesas»

Últimamente nos hemos acostumbrado a ver cómo España gana a Francia y la rivalidad con nuestros vecinos es una de las más intensas del mundo. Así lo demostró en su momento el ciclista Perico Delgado. Según denunció, en sus años como ciclista tuvo que enfrentarse a malas palabras de los franceses e incluso a que le negasen la comida.

El actual comentarista de televisión comentó que este incidente le ocurrió durante una carrera en la zona de Pau, en el sur de Francia. Curiosamente, Delgado acabó ganando el Tour.

Perico Delgado recuerda el mal trato hacia los ciclistas españoles en Francia

Cuando Pedro Delgado habla de las malas experiencias en Francia va más allá de una anécdota personal. Y es que, por desgracia, lo que comenta es una experiencia compartida entre muchos deportistas españoles.

Para el ex ciclista segoviano lo que se había era un ambiente en el que los corredores españoles llegaban a Francia con sensación de inferioridad y con la impresión de que iban a recibir un trato hostil.

Por ejemplo, hasta 1983, año en el que Ángel Arroyo fue segundo en el Tour de Francia, muchos ciclistas españoles acudían a las carreras francesas con ese complejo. No se veían como candidatos naturales a ganar, sino como corredores que debían soportar un contexto adverso.

Pero la situación llegaba hasta puntos extremos: «En mi época a los españoles nos negaban la comida en las carreras francesas». Es decir, el conflicto fue mucho más allá de lo deportivo.

Eso sí, ese episodio tan extremo no ocurrió en un Tour de Francia, sino en su etapa amateur. Concretamente, cuando compartía hotel con otros equipos aficionados.

El insulto de los ciclistas franceses a España que marcó a Pedro Delgado

Pero el episodio comiendo no fue el único desplante de los franceses con los ciclistas españoles. De hecho, Perico recuerda una frase especialmente xenófoba: «África empieza de los Pirineos para abajo».

Un modo de destacar que, para algunos franceses, los españoles no somos europeos y, según su criterio, eso es sinónimo de ser inferiores a ellos.

De todas formas, lo que más dolió a Pedro Delgado fue ver cómo se trataba diferente al equipo español respecto a los franceses en una carrera amateur. ¿El motivo? Haber nacido en España.

Y es que no fue fruto de una rivalidad deportiva normal ni de una tensión de carrera. Fue la sensación de que los ciclistas españoles eran tratados peor por el simple hecho de ser españoles.

Quién es Perico Delgado, leyenda del ciclismo y ganador del Tour de Francia

Pedro Delgado Robledo, conocido popularmente como Perico Delgado, nació en Segovia el 15 de abril de 1960. Fue ciclista profesional entre 1982 y 1994 y se especializó en la carretera, con un perfil claro de escalador.

Su palmarés lo sitúa entre los grandes nombres del ciclismo español, ya que ganó el Tour de Francia de 1988 y conquistó dos veces la Vuelta a España, en 1985 y 1989. En total logró 49 victorias como profesional.

También sumó nueve triunfos de etapa en grandes vueltas: cuatro en el Tour de Francia y cinco en la Vuelta a España. Además, obtuvo el premio de la combatividad del Tour en 1987.

Tras retirarse, Delgado siguió ligado al ciclismo como comentarista de grandes vueltas en radio y televisión.