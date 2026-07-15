La prensa internacional se rinde a España: «Paró a la máquina con clase mundial»

La prensa internacional se ha puesto en pie ante España después de la tremenda exhibición de la selección contra Francia para acceder a la final del Mundial 2026. Desde Francia hasta Argentina han elogiado la oda al fútbol del equipo de Luis de la Fuente, que no dio opción al combinado galo en las semifinales disputadas el 14 de julio en el Estadio de Dallas. Ahora la reciente campeona de Europa espera rival el próximo domingo 18 de julio en la otra eliminatoria que disputarán Argentina e Inglaterra.

España ya está en la final del Mundial después de vencer a Francia en un partido que ya es historia de los mundiales. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro dieron a la selección un histórico triunfo en un partido que dominaron de principio a fin y en el que no dieron ninguna opción a Francia. Luis de la Fuente minimizó el poder ofensivo de los galos con un planteamiento de matrícula y eso valió para sacar billete a la final de Nueva York, donde esperan Inglaterra o Argentina.

Y, lógicamente, la prensa mundial se ha rendido a una actuación memorable de la selección española que tendrá la oportunidad de poner la segunda estrella en su camiseta el próximo domingo 18 de julio. Incluso en Francia han reconocido la superioridad española. Por ejemplo, L’Équipe informa en su edición digital que «la selección francesa fue superada ampliamente por España» y fue «asfixiada en todos los aspectos del juego». Además, destacan que «los españoles exhibieron su habitual maestría técnica colectiva».

Asphyxiée dans tous les secteurs du jeu, l’équipe de France s’est logiquement inclinée en demi-finales de la Coupe du monde contre une impressionnante équipe d’Espagne ➡️ https://t.co/FKoXxKmm8Q pic.twitter.com/MxphCGbFts — L’Équipe (@lequipe) July 14, 2026

«Francia fue superada claramente por España»

Le Parisien tituló ayer su portada con la frase «cancelación de los fuegos artificiales», haciendo mención al Día Nacional de Francia, y RMC Sport informa en su página web que «Francia fue claramente superada por España». «Fue una cuestión de calidad técnica, mentalidad, de todo… los españoles simplemente fueron mucho mejores», dijeron los tertulianos de la radio francesa en directo.

En Inglaterra, The Guardian tituló que «España alcanza la final del Mundial tras los goles de Oyarzabal y Porro que hunden a una Francia desastrosa» y en la crónica del partido mandó un aviso: «Que esto sirva de lección a todos los ingenuos que subestiman a España». Por su parte, The Sun destacó «la aplastante victoria sobre los claros favoritos».

Desde Argentina, el diario Olé informó que España «paró a la máquina de Francia con clase mundial» y que «España desnudó todas esas falencias anímicas y futbolísticas con una fórmula más vieja que el fútbol: querer la pelota». En Italia, Tuttosport titula «España, lección de fútbol y a la final del Mundial», mientras que en Alemania, el Bild dice que España deja a Francia en «estado de shock». Desde Portugal, A Bola resume a la perfección el partido: «El día de Francia, sólo se oyeron ‘olés».