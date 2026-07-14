El próximo rival de España en la final del Mundial 2026 será el ganador del Inglaterra-Argentina

¡Estamos en la final del Mundial 2026! España lo ha conseguido, tras eliminar en semifinales a Francia. En un partido espectacular de los de Luis de la Fuente, la Selección se llevó la victoria gracias a los goles de Mikel Oyarzabal desde los 11 metros y de Pedro Porro en la segunda mitad. Ahora, España espera rival, que saldrá de la otra semifinal, la que enfrentará este miércoles a Inglaterra y a Argentina. Este domingo, 19 de julio, a las 21:00 horas de España –una hora menos en Canarias– se celebrará la gran final del Mundial 2026 en el Metlife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

Allí, España buscará la segunda estrella. Ese objetivo con el que se partía hace más de un mes y que, por otro lado, parecía muy complicado. Quién iba a pensar que, viendo el estado de forma en el que llegaban muchos de los habituales, se podía competir por este Mundial. Pero lo han hecho. Y ahora sólo queda conocer quién será el rival de los hombres de Luis de la Fuente.

España se ha llevado la primera semifinal gracias a un partidazo en el que Francia ha acabado desquiciada. Con un equipo plagado de figuras, con Dembélé –actual Balón de Oro-, Kylian Mbappé, Doué, Barcola y la sensación Olise, no fueron capaces de imponerse a un equipo que fue campeón de Europa hace dos años y que ahora quiere recuperar el trono mundial.

Han pasado 16 años desde aquella noche del 11 de julio en Johannesburgo. Entonces, España se impuso a Holanda en la final del Mundial 2010 gracias a un gol de Iniesta en la prórroga. Fue la primera vez que nuestra Selección tocaba la gloria, ganando su primer y único Mundial hasta la fecha. Este domingo 19 de julio de 2026 puede pasar también a la historia.

Será la segunda vez en la que España juegue una final de un Mundial y lo hará ante otra selección que ya sabe lo que es también ganarlo. Falta saber si será Inglaterra –campeona de manera polémica en 1966– o si es la vigente campeona, una Argentina que ganó en 1978, 1986 y 2022.