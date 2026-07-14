Oyarzabal entra en la eternidad de España: ya es el sexto máximo goleador de la historia y firma otro Mundial para la leyenda

Mikel Oyarzabal continúa escribiendo páginas doradas en la historia de la selección española. El delantero vasco volvió a responder cuando más lo necesitaba el equipo de Luis de la Fuente y abrió el marcador frente a Francia en las semifinales del Mundial de 2026. Lo hizo desde el punto de penalti, con la serenidad y la personalidad que le han convertido en uno de los grandes líderes de esta generación. Pero aquel lanzamiento significó mucho más que el 1-0. Fue su gol número 30 con España, una cifra que le permite superar a Fernando Hierro y situarse como el sexto máximo goleador de todos los tiempos del combinado nacional.

La acción nació en el minuto 22. Lamine Yamal controló dentro del área y Lucas Digne llegó tarde, levantando la pierna de forma imprudente e impactando sobre el extremo español. El árbitro señaló el punto de penalti sin titubeos. Entonces apareció Oyarzabal. Sin mirar la magnitud del momento, asumió la responsabilidad y ejecutó un lanzamiento impecable, fuerte, alto y cruzado, engañando completamente a Mike Maignan para desatar la locura entre los miles de aficionados españoles desplazados a Dallas.

Ese tanto confirma el extraordinario momento que atraviesa el atacante. Ya suma cinco goles en este Mundial, igualando las mejores actuaciones individuales de un futbolista español en una Copa del Mundo desde que existen los grandes referentes ofensivos de la Selección. Alcanzó los cinco tantos que firmó David Villa en Sudáfrica 2010, torneo que terminó con España levantando el título, y también los cinco que consiguió Emilio Butragueño en México 1986. Una cifra reservada únicamente para los delanteros que han marcado una época.

La escalada de Oyarzabal en la clasificación histórica resulta espectacular. Durante este campeonato ya había dejado atrás a Emilio Butragueño (26), Alfredo Di Stéfano (23), Sergio Ramos (23), Ferran Torres (23) y Julio Salinas (22). Ahora añade otro nombre ilustre a la lista al alcanzar y superar el registro de Fernando Hierro, consolidándose como el sexto máximo goleador de la historia de España.

Pero más allá de los números, el delantero de la Real Sociedad vuelve a demostrar que aparece cuando el escenario exige máxima personalidad. Ya fue decisivo en las grandes noches recientes de la selección y, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, está firmando el torneo de su vida. Con cinco goles y una influencia constante en el juego ofensivo, Oyarzabal sigue guiando a una España que sueña con volver a conquistar el planeta, mientras él continúa derribando récords con una naturalidad que ya le sitúa entre las mayores leyendas del fútbol español.