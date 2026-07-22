Ferran Torres: «Ceno sobre las 19:30 y hasta el día siguiente a las 14:00 no tomo nada, me siento más ligero y con más energía»

Ferran Torres sigue en boca de todos tras marcar el gol que dio a España su segunda estrella. El delantero del Barcelona fue el gran héroe del Mundial, aunque su trayectoria no ha sido fácil, tal y como ha contado en muchas ocasiones. El atacante siempre ha trabajado al máximo para encontrar su mejor versión, y lo ha conseguido a base de esfuerzo, de creer en sí mismo y de prepararse lo mejor posible en todos los aspectos de su vida para rendir al máximo sobre el terreno de juego.

Y es que hubo un cambio silencioso que resultó determinante en su preparación. El delantero del Barcelona y de la selección española ha reconocido que modificó varios hábitos relacionados con su alimentación y el descanso, apostando por el ayuno intermitente como una de las herramientas para mejorar su rendimiento físico. Una decisión que según explica ha contribuido a que se sienta mejor tanto en los entrenamientos como en los partidos.

«Suelo cenar sobre las 19:30 u 20:00 de la tarde y hasta el día siguiente a las 14:00 no ingiero nada. Con el estómago vacío me siento con más energía, no siento la necesidad de comer a primera hora de la mañana. Me siento más ligero y con mejores sensaciones durante los entrenamientos», explicó durante una entrevista en El Hormiguero hace unas semanas. El futbolista hace un ayuno de entre 16 y 18 horas a diario, una pauta que cambia por completo los días de partido: «Es como si fuera mi cumpleaños, nos tomamos un desayuno contundente».

Todo ello por su afán de mejorar, de superarse, de ser mejor jugador. «En mi cabeza estoy todo el rato maquinando cómo puedo mejorar, cómo puedo recuperarme mejor o qué puedo hacer para alargar mi carrera lo máximo posible», contaba en el pódcast de Jordi Wild. Su gol en la prórroga de la final del Mundial es sin duda la recompensa a todo ese trabajo que hay detrás de un deportista como él.

Ferran Torres, ejemplo para Pedri

Un Ferran Torres que ha influido en compañeros como Pedri, que le tiene como un ejemplo. El canario reconoció que un consejo de Ferran Torres ha sido clave para él. «Ferran, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces así que, por el momento, voy a seguir con ello. Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación», contaba Pedri.

«Dimos con la tecla en la preparación física que me faltaba para tratar de evitar, en medida de lo posible, las lesiones. Gracias a eso, he conseguido tener la regularidad que necesitaba y soy feliz, porque puedo disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. La verdad es que, aunque obviamente me divierte más el entrenamiento específico con la pelota en el campo, el resultado que se obtiene con las sesiones de fuerza en el gimnasio es espectacular. Para un jugador, es fundamental, porque, además de ayudar a evitar las lesiones, es lo que potencia las arrancadas, mejora los giros», añadía.