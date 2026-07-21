El gran secreto del gran momento de Ferran Torres: una pulsera inteligente que también usan Cristiano Ronaldo y Alcaraz

El espectacular momento que atraviesa Ferran Torres, el héroe de España en el Mundial, no es fruto de la casualidad. El delantero del Barcelona ha encontrado la regularidad que durante años se le había resistido y detrás de esa mejora física y deportiva hay una herramienta que cada vez utilizan más deportistas de élite para optimizar su rendimiento. Se trata de Whoop, una pulsera inteligente sin pantalla que se ha convertido en una de las grandes aliadas de figuras como Cristiano Ronaldo, Carlos Alcaraz y ahora también del internacional español.

Lejos de ser un simple reloj deportivo, este dispositivo recopila una enorme cantidad de datos sobre el estado del organismo para ayudar a tomar mejores decisiones sobre el entrenamiento, el descanso y la recuperación. A diferencia de los tradicionales smartwatch, Whoop no está pensada para mostrar notificaciones ni contar únicamente los pasos diarios. Su filosofía es completamente distinta.

La pulsera permanece colocada prácticamente las 24 horas del día registrando parámetros como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la calidad del sueño, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, el nivel de esfuerzo realizado durante el entrenamiento y el grado de recuperación del organismo. Toda esa información se analiza mediante algoritmos que ofrecen recomendaciones personalizadas para saber cuándo conviene entrenar con intensidad, cuándo bajar el ritmo o incluso cuándo es necesario priorizar el descanso.

Ferran Torres, héroe del Mundial

En el caso de Ferran Torres, este control constante encaja perfectamente con la transformación física que ha experimentado en los últimos meses. El atacante valenciano ha mostrado una versión mucho más regular y efectiva sobre el terreno de juego, siendo decisivo tanto como titular como saliendo desde el banquillo. La capacidad para gestionar las cargas de trabajo y minimizar el riesgo de lesiones se ha convertido en una prioridad para los clubes de élite, y dispositivos como Whoop permiten conocer con mucha precisión cómo responde el cuerpo después de cada entrenamiento o partido. No se trata únicamente de entrenar más, sino de hacerlo en el momento adecuado para sacar el máximo rendimiento al organismo.

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes impulsores de la popularidad de Whoop dentro del deporte profesional. El portugués no solo utiliza el dispositivo desde hace tiempo, sino que además se convirtió en embajador e inversor de la compañía, convencido de que el análisis continuo de los datos es una de las claves para prolongar su carrera al máximo nivel pese a superar ya los 40 años.

Carlos Alcaraz también es uno de los deportistas que más ha popularizado esta pulsera. El murciano ha sido visto en numerosas ocasiones utilizándola tanto durante los entrenamientos como en su vida cotidiana para controlar todos los indicadores relacionados con su estado físico. Incluso protagonizó una curiosa polémica durante el Open de Australia de 2026, cuando la organización le obligó a retirarse el dispositivo antes de disputar un encuentro por la normativa del torneo sobre dispositivos electrónicos durante los partidos. Aquella situación sirvió para que millones de aficionados descubrieran qué era exactamente Whoop y por qué tantos deportistas de élite habían apostado por ella.