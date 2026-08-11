Sánchez le quita a los GEAS de Las Palmas una de sus tres zodiac y dos buzos de la Guardia Civil para bucear en Lanzarote

Cada jornada de buceo de Pedro Sánchez en Lanzarote requiere de un amplio despliegue de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente del Gobierno, gran aficionado a esta práctica, está aprovechando al máximo sus vacaciones en La Mareta y sale a bucear siempre que puede. Le acompañan efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, un equipo cuya misión es, entre otras, la búsqueda y localización de explosivos en el agua, la recuperación de personas o la protección del patrimonio cultural, histórico y natural sumergido.

La práctica deportiva de Sánchez requiere movilizar una embarcación de las tres que hay en la base de Las Palmas. Con él van dos buzos de los seis que conforman el equipo y que se encargan de las labores de seguridad y rastreo previo de las zonas en las que bucea el presidente. Les acompaña otra embarcación, en este caso alquilada.

El líder socialista le ha cogido «el gusto» a bucear, revelan fuentes conocedoras. OKDIARIO le ha captado en sus salidas, una de ellas, el pasado viernes, poco después de presidir, por videoconferencia, la «reunión de coordinación» sobre la situación en Ceuta tras la invasión migratoria del pasado 30 de julio.

Lejos de estar normalizada, como asegura el Ejecutivo, la situación en la ciudad autónoma es «absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable», según ha descrito este lunes el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, quien se ha reunido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Vivas ha advertido que miles de personas -hasta 11.000- siguen deambulando por las calles sin alojamiento y en condiciones de precariedad. El dirigente popular ha planteado la habilitación urgente de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para estas personas mientras se tramitan sus expedientes de expulsión, una medida que permitiría, según ha defendido, atender sus necesidades básicas y evitar su permanencia en las calles.

Además, este lunes, la Policía y el Ejército han tenido que intervenir para disolver conatos de disturbios y peleas entre los menores inmigrantes que se agolpan ante la Jefatura Superior de Ceuta, con la intención de no ser devueltos a Marruecos.

Pedro Sánchez ha mantenido su agenda de vacaciones pese a la crisis migratoria. Está previsto que permanezca en la Residencia Real de La Mareta hasta casi finales de mes. Un descanso que interrumpirá el miércoles para presenciar el eclipse total de sol desde el Observatorio de Yebes, en Guadalajara.

Despliegue en La Mareta

Las vacaciones de Sánchez y su familia se desarrollan bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Como ha publicado OKDIARIO, La Moncloa ha blindado La Mareta. En las entradas a la residencia se han desplegado dos casetas para la vigilancia por parte de la Guardia Civil. Además, escoltas de paisano controlan especialmente los accesos al mar, donde el presidente socialista acostumbra a relajarse junto a su mujer y sus hijas.

En el perímetro de la finca, propiedad de Patrimonio Nacional, se han dispuesto distintos círculos de seguridad. El despliegue está integrado, además de por la escolta particular del presidente y su familia, por alrededor de 40 guardias civiles, entre ellos, del Grupo de Reserva y Seguridad, la unidad de élite.

Igualmente, además de las propias cámaras de seguridad de que ya dispone la residencia, se han instalado varias cámaras antipaparazzi adicionales con una especie de trípode, que enfocan hacia la cala de rocas colindante, como reveló OKDIARIO. Estas cámaras generan preocupación entre los bañistas de la zona.

Además, como publicó este periódico, el Gobierno ha impuesto una restricción marítima para navegar en las cercanías de la residencia oficial. La superficie de exclusión se eleva a 732.202 m², según las coordenadas fijadas y la cartografía oficial. El Ejecutivo prohíbe así navegar a menos de un kilómetro del lugar de veraneo del líder socialista.