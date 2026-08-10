Vivas reclama al Gobierno un «espacio» donde «confinar» a los 11.000 ilegales que deambulan por Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha tachado este lunes de «inasumible» e «insostenible» la situación en Ceuta tras la invasión migratoria del pasado 30 de julio. Según los cálculos del Gobierno ceutí, entre 8.000 y 11.000 inmigrantes permanecen aún en la ciudad autónoma. Una cifra muy alejada de los 2.000 inmigrantes que dice el Ejecutivo. Vivas ha reclamado al Gobierno «habilitar un espacio» que desempeñe las funciones de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde «puedan ingresar estas personas y permanecer confinadas».

«Son miles de personas deambulando por las calles, sin techo, sin un lugar donde poder atender sus necesidades vitales, generando inseguridad y perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios», ha explicado, tras mantener un encuentro con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

De esta forma, según Vivas, se podrían además agilizar los expedientes de expulsión de los inmigrantes irregulares, y también asegurar las «necesidades vitales» de los extranjeros.

Según el presidente de Ceuta, en este centro la libertad de movimiento estaría restringida que «se tramiten los expedientes de expulsión y se culminen». En este marco, Vivas ha reclamado que los expedientes se instruyan «con urgencia».

Igualmente, el dirigente popular ha reclamado al ministro un mando único para gestionar la crisis, puesto que «se ha vulnerado la integridad territorial de España».