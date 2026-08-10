Ayuso: «El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Sánchez es incapaz de defender las fronteras»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra la gestión de la crisis migratoria de Ceuta de Pedro Sánchez, al que ha acusado de perjudicar con su «inmigración descontrolada» no sólo a España, sino también al conjunto de la Unión Europea. La dirigente madrileña se ha pronunciado así durante una visita a Villa del Prado, municipio afectado por el reciente incendio de la Sierra Oeste.

Ayuso ha sido especialmente dura con el jefe del Ejecutivo central: «El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras», ha proclamado. La presidenta madrileña ha ido más allá al cuestionar directamente la actitud de Marruecos, preguntándose «por qué Marruecos no cuida de su infancia, de sus menores y sus jóvenes».

Crítica al trato con Italia y apoyo a Ceuta

La presidenta regional también ha lamentado el «trato que se está dando a los italianos», en referencia a los controles de acceso a España impuestos a ciudadanos de ese país después de que la primera ministra Giorgia Meloni endureciera antes las condiciones para los españoles. Ayuso ha dejado claro que el Ejecutivo regional no comparte «las políticas de este Gobierno», y «muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas».

La dirigente popular ha aprovechado también su comparecencia para trasladar su respaldo a Ceuta, que atraviesa, según ha dicho, una «situación sobrevenida» ante la que «no se actúa». «Que sepa el pueblo de Ceuta, insisto, que no está solo», ha subrayado, comprometiéndose a «apoyar allá donde haya posibilidades» desde Madrid.

Un millón de euros tras los incendios

Junto a estas críticas al Gobierno central, Ayuso ha anunciado durante su visita a Villa del Prado una partida de un millón de euros destinada a las explotaciones agrícolas y ganaderas golpeadas por los incendios de la región, con el objetivo de garantizar la alimentación y el agua del ganado, reparar infraestructuras y prestar asistencia veterinaria.

La presidenta madrileña ha detallado que la Comunidad ya ha distribuido 600.000 kilos de paja y forraje y ha reconocido 21 explotaciones afectadas, además de reunirse con 15 bodegas de la zona para diseñar planes de recuperación. Ha recordado igualmente que ya se han recaudado 323.000 euros a través de donaciones para la reconstrucción de las zonas calcinadas.

Colaboración en los incendios de Segovia

Por último, Ayuso se ha referido a los dos incendios que este fin de semana han afectado a la provincia de Segovia, en Navas de Riofrío y en el entorno de Los Ángeles de San Rafael, en los que la Comunidad de Madrid ha colaborado con cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo de Bomberos. Ambos fuegos han quedado perimetrados durante la noche, aunque las próximas horas serán «vitales» para confirmar su evolución.