El incendio de Niebla (Huelva) se descontrola: ya recorre 20.000 hectáreas y queda «fuera de capacidad de extinción»

El incendio forestal declarado en el municipio de Niebla (Huelva) continúa avanzando y ya alcanza un perímetro recorrido de 20.000 hectáreas, mientras las condiciones meteorológicas y el comportamiento extremo de las llamas han situado el fuego «fuera de capacidad de extinción». Así lo ha advertido este lunes el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Sanz ha comparecido ante los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde ha trasladado la gravedad de la situación y ha advertido de que las labores de extinción se plantean como una «carrera de fondo con obstáculos» que podría prolongarse durante los próximos días.

El responsable de Emergencias de la Junta ha dejado claro que la situación no responde a una falta de medios. El problema se encuentra en la extraordinaria complejidad del incendio y en la peligrosidad con la que se está comportando el fuego, que está dificultando enormemente las estrategias de ataque.

Las condiciones meteorológicas han empeorado «drásticamente» desde primera hora de la mañana, adelantándose incluso a las previsiones inicialmente existentes. Según ha explicado Sanz, la combinación de rachas de viento de suroeste y la complicada orografía de la zona, marcada por barrancos, está favoreciendo una evolución especialmente peligrosa del incendio.

Uno de los principales problemas es la aparición de grandes nubes asociadas a los incendios forestales que pueden contribuir a generar nuevos focos. El fuego está provocando así el salto de focos secundarios en distintas direcciones y a varios kilómetros de distancia, complicando todavía más el trabajo de los equipos de extinción.

La situación también está reduciendo la eficacia de los medios aéreos. La enorme intensidad del calor y las turbulencias están provocando que el agua lanzada desde las aeronaves pueda evaporarse antes de alcanzar el suelo, lo que limita la capacidad de actuación desde el aire.

Ante este escenario, Sanz ha explicado que las estrategias de ataque previstas inicialmente han quedado invalidadas por la evolución del incendio. Por ello, la prioridad absoluta continúa siendo garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales que trabajan sobre el terreno.

La Junta mantiene además las decisiones de alejamiento preventivo que sean necesarias y está centrando sus esfuerzos en evaluar posibles nuevas medidas en el flanco norte y noreste del incendio, con especial atención a municipios como El Berrocal, Marigenta y El Pozuelo.

En paralelo, continúan vigentes las evacuaciones preventivas que afectan a 479 personas. De ellas, 24 permanecen atendidas directamente en el teatro de Zalamea por efectivos de Cruz Roja, Protección Civil y el GREA.