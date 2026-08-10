El Rayo Vallecano jugará en Butarque contra el Alavés y no en Burgos

El Rayo Vallecano ha resuelto su problema para la segunda jornada de Liga y se medirá al Deportivo Alavés en Butarque y no en Burgos. Un partido que se jugará el 20 de agosto en el primer partido como local del cuadro madrileño tras no poder jugar en el Estadio de Vallecas.

El Rayo, que contaba con poder jugar en Vallecas y, en caso de no hacerlo, había elegido El Plantío, en Burgos, como estadio alternativo, finalmente estrenará la temporada liguera en Butarque tras las gestiones realizadas entre ambos clubes con mediación de la Comunidad de Madrid.

El Leganés, en principio, había rechazado la petición del Rayo, pero finalmente ha rebajado sus condiciones anteponiendo los intereses de su afición y de su equipo, que jugará su primer partido de local en Segunda el 29 de agosto frente al Eldense.

Este ‘exilio’ a Leganés, como ya ocurrió la pasada temporada frente al Atlético de Madrid, es de momento solo para el primer partido como local del Rayo, ya que para el siguiente, ante el Racing de Santander (5 de septiembre), no hay todavía confirmación del escenario donde se disputará. Podría ser también Butarque, aunque desde el club vallecano confían en que pueda ser en su estadio.

La disputa del Rayo-Alavés en Butarque se produce después de que la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, decidiese retirar al Rayo la concesión del recinto mientras se acometen obras en la instalación por «graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo».