Anglosajón Tebas: borra el español del lema oficial de la Liga para colocarlo en inglés

Javier Tebas ha borrado el español de la nueva campaña de la Liga, haciendo un lema en inglés con el que atraer a nuevos aficionados a su torneo. El organismo del fútbol nacional ha lanzado una campaña de publicidad en el que el mensaje principal es Welcome to our Fútbol («Bienvenidos a nuestro fútbol», con el que pretenden poner en valor las cosas que hacen único al fútbol español.

Según la Liga, «esas cosas son la emoción de volver al estadio, las rivalidades históricas, el talento que emerge cada temporada, la pasión de los aficionados y las historias que convierten cada fin de semana en una experiencia diferente».

Así, la campaña presentada este lunes por la Liga, que corresponde a la publicidad para iniciar la temporada 2026/27 que arranca este próximo sábado, se llama Welcome to our Fútbol, una campaña audiovisual que se utilizará en el arranque de la temporada liguera.

Esta campaña sirve, dice la Liga, para invitar a los aficionados de todo el mundo «a volver a disfrutar» del fútbol español. Utiliza un mensaje en inglés, sin rastro del español, para intentar ganar audiencia fuera de España, aunque esas piezas audiovisuales no se especifica sí se colocarán en las retransmisiones en España.

Además, la Liga dice que añadirá a esta campaña en inglés distintas piezas «creativas» adaptadas para plataformas digitales, broadcasters, patrocinadores y canales propios.

A su vez, la Liga de Tebas ya ha aprovechado para presentar el balón con el que se jugará este año en España, llamado Puma Stellar Nitro Ultimate. «El nuevo esférico acompañará a los clubes y jugadores a lo largo de la competición, con un diseño concebido para esta nueva temporada y que refuerza la identidad visual de LaLiga sobre el terreno de juego. La colaboración entre LaLiga y Puma continúa así formando parte de la imagen de la competición y de uno de sus elementos más reconocibles: el balón oficial», dicen desde la Liga.