Decathlon revienta el mercado con una bicicleta eléctrica que tiene ahora un descuento de más de 2.000 euros y está volando

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una de las opciones más buscadas para los que quieren moverse por ciudad, hacer rutas o simplemente disfrutar de la bicicleta sin esfuerzos. Y ahora hay una oferta que llama especialmente la atención en Decathlon, que tiene rebajada la FAFREES F28 MT, una bicicleta eléctrica con motor de 250 W, batería de 36 V y 15 Ah y ruedas de 27,5 pulgadas que cuesta 689,99 euros cuando su precio original era de 2.899 euros. Esto supone un descuento de más de 2.200 euros, una rebaja de más del 76% que convierte a este modelo en una de esas ofertas que pueden durar muy poco.

Este modelo está pensado para los que buscan una bici eléctrica que pueda desenvolverse tanto en desplazamientos habituales como en recorridos fuera del asfalto. La F28 MT incorpora un motor eléctrico de 250 W y ofrece un par máximo de 45 Nm, mientras que la batería de 36 V y 15 Ah proporciona una capacidad de 540 Wh. Según las especificaciones del fabricante, la autonomía puede alcanzar aproximadamente los 65 kilómetros, aunque esta cifra depende de factores como el peso del ciclista, el terreno, el nivel de asistencia utilizado o las condiciones de conducción.

Uno de los detalles que más pueden interesar a quienes utilizan una bicicleta eléctrica con frecuencia es que la batería es extraíble. Esto facilita poder sacarla de la bicicleta para cargarla sin necesidad de tener que acercar toda la bicicleta a un enchufe. En este caso, además, el modelo cuenta con una transmisión de 21 velocidades, lo que permite adaptar el pedaleo a diferentes situaciones y encontrar una relación más cómoda cuando cambia el terreno. También incorpora frenos de disco mecánicos, una característica especialmente interesante cuando se circula por recorridos en los que es necesario controlar bien la velocidad.

Decathlon tira el precio de esta bicicleta eléctrica

Las ruedas de 27,5 pulgadas son otro de los elementos destacados de esta bicicleta. Este tamaño busca ofrecer un buen equilibrio entre estabilidad y facilidad de manejo, por lo que puede resultar interesante para quienes quieren combinar trayectos urbanos con caminos y rutas más alejadas del asfalto. La bicicleta tiene un peso de 30 kilos y admite una carga máxima de hasta 150 kilos, mientras que Decathlon indica que está recomendada para personas con una estatura de entre 1,70 y 2 metros.

El precio es, sin duda, el gran protagonista de esta oferta. Los 689,99 euros que aparecen actualmente en la ficha suponen una diferencia enorme respecto al precio de referencia de 2.899 euros que muestra Decathlon en esta promoción. Con estas características y sobre todo con una rebaja que supera los 2.000 euros, la FAFREES F28 MT se presenta como una alternativa llamativa para aquellos que estaban pensando en dar el salto a la bicicleta eléctrica sin acercarse a los precios habituales de algunos modelos.

Motor de 250 W, batería de 15 Ah, hasta 65 kilómetros de autonomía anunciada, 21 velocidades, ruedas de 27,5 pulgadas y batería extraíble forman el conjunto de una bicicleta que ahora busca hacerse un hueco entre las ofertas más llamativas disponibles en Decathlon. El problema es que las existencias pueden volar…