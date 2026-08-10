Julián Álvarez juega al escondite: pasa las pruebas médicas con el Atlético, pero no acude a la Ciudad Deportiva

Desde primera hora, la expectación se ha cernido sobre Majadahonda. De menos a más a medida que avanzaban las agujas del reloj. Era el día D. Uno de esos de interés nacional, pues en Barcelona tenían un ojo puesto en Madrid. Julián Álvarez estaba citado para reincorporarse a la pretemporada del Atlético, pero ni rastro del argentino en la Ciudad Deportiva rojiblanca.

Habrá que beber del vaso de la paciencia para ver al delantero vestido de corto. Su primer día de vuelta al cole se redujo a las protocolarias pruebas médicas, previas al inicio de curso, que pasó en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. Mientras las cámaras apuntaban a Majadahonda, el futbolista se encontraba en otro lado de la capital. De hecho, no hizo acto de presencia en la Ciudad Deportiva del Atlético.

La novedad del día fue la presencia de Juan Musso, que se unió a los internacionales que ya habían regresado a los entrenamientos la pasada semana. Los Grimaldo; Giuliano; Pubill y Sorloth. Llorente y Baena también superaron las pruebas de esfuerzo, igual que Julián Álvarez. El próximo entrenamiento del Atlético será el miércoles, dentro de dos días.

Será entonces cuando el delantero y Simeone se reencuentren por primera vez desde que Julián pidió públicamente salir del Atlético. «La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien», aseguró Simeone en la rueda de prensa previa al partido del Atlético de Madrid contra el Manchester City en Corea del Sur. El técnico argentino respaldó así la postura del club rojiblanco, que apuesta por la continuidad de Julián.