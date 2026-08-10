El BOE lo confirma: el 15 de agosto será festivo en toda España, pero miles de trabajadores podrán disfrutar de un día extra de descanso

El calendario laboral de 2026 deja una situación poco habitual que afecta a millones de trabajadores. El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, será festivo nacional en toda España pese a coincidir en sábado, tal y como recoge el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, este año la fecha cobra especial relevancia por la reciente doctrina judicial, que reconoce que numerosos empleados podrán tener derecho a un día adicional de descanso cuando ese festivo coincida con su descanso semanal.

Un festivo nacional para toda España

La Asunción de la Virgen es uno de los ocho festivos nacionales no sustituibles que figuran cada año en el calendario laboral. Esto significa que todas las comunidades autónomas deben mantener esta jornada como festiva, independientemente de que coincida con un fin de semana. En 2026, el 15 de agosto caerá en sábado, una circunstancia que inicialmente hizo pensar a muchos trabajadores que perderían ese día de descanso.

Además de su carácter religioso, esta fecha coincide con las fiestas patronales de cientos de municipios españoles, por lo que también marca uno de los momentos de mayor actividad turística y de desplazamientos del verano.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

Los principales beneficiados serán los empleados cuya jornada habitual sea de lunes a viernes y cuyo descanso semanal coincida con el sábado. En estos casos, la doctrina judicial considera que el festivo no debería perderse por el simple hecho de coincidir con un día no laborable. Muchas empresas ya estudian cómo organizar ese descanso adicional para evitar conflictos laborales y adaptarse a las nuevas resoluciones judiciales.

Los expertos en Derecho Laboral recomiendan consultar el convenio colectivo de cada sector, ya que algunos ya contemplan mecanismos específicos para compensar este tipo de situaciones.

La principal novedad no está en el calendario, sino en la interpretación de los tribunales. Durante los últimos meses, distintas resoluciones judiciales, entre ellas una sentencia de la Audiencia Nacional, han establecido que cuando un festivo coincide con el descanso semanal del trabajador, este puede tener derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio. El objetivo es garantizar que todos los empleados disfruten del mismo número de festivos efectivos a lo largo del año.

No obstante, este derecho no se aplica automáticamente a todos los trabajadores. Su reconocimiento dependerá del convenio colectivo aplicable, de la organización de la empresa y, en algunos casos, de la negociación entre ambas partes.