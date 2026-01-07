Confirmado el calendario laboral 2026: los 4 macropuentes y otros festivos que hay este año

Ahora que ha comenzado el 2026, muchas familias empiezan a organizar sus vacaciones y escapadas, y para ello es fundamental conocer el calendario laboral de este año. La Dirección General de Trabajo, a través de la resolución publicada en el BOE, ha confirmado que en 2026 se mantendrá la estructura habitual, con un total de 14 días festivos: nueve de carácter nacional obligatorio, dos locales y tres que cada comunidad autónoma puede elegir o trasladar según su conveniencia.

Los nueve días festivos nacionales en 2026 son los siguientes: el 1 de enero (Año Nuevo) cae en jueves y el 6 de enero (Reyes) en martes. La Semana Santa, con el Viernes Santo el 3 de abril, ofrece un puente largo, mientras que el 1 de mayo, Día del Trabajo, también caerá en viernes. El 15 de agosto, Asunción de la Virgen, cae en sábado, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional, en lunes, genera otro puente. El 1 de noviembre, Todos los Santos, cae en domingo, lo que permite a las comunidades decidir sobre su traslado, mientras que el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Navidad, completan las fechas de descanso obligatorio en todo el país.

El calendario laboral de 2026

El primer puente largo del año será durante la Semana Santa; el 3 de abril se celebrará el Viernes Santo. Cabe señalar que no todas las comunidades celebran este día de la misma manera: Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja no consideran festivo el jueves anterior, mientras que otras regiones podrán disfrutar de cuatro días libres uniendo el Jueves Santo (2 de abril) al fin de semana.

El segundo puente largo será el 1 de mayo, Día del Trabajo, que caerá en viernes. En la Comunidad de Madrid habrá puente, ya que el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, festivo autonómico. La tercera oportunidad llegará el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, que este año cae en lunes, y que supondrá un descanso adicional para todos los trabajadores. Por último, la Navidad, el 25 de diciembre, será viernes, ofreciendo un fin de semana largo para toda España.

Más allá de estos cuatro puentes generales en el calendario laboral de 2026, algunas comunidades autónomas podrán disfrutar de un quinto puente. Por ejemplo, el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en domingo, y Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Madrid, Murcia, Extremadura y La Rioja han decidido trasladarlo al lunes, uniéndolo con el Día la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, que es festivo nacional.

Comunidades autónomas

Andalucía suma a los días nacionales el 28 de febrero, Día de Andalucía, que celebra la identidad y autonomía de la región. Además, como en toda España, se incluyen el Jueves Santo y el Viernes Santo, el 2 y 3 de abril, y festividades religiosas como la Asunción de la Virgen el 15 de agosto, el Día de Todos los Santos el 2 de noviembre, el Día de la Constitución el 7 de diciembre y la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre.

Aragón incorpora el 23 de abril, Día de San Jorge, patrón de la comunidad. El resto de sus festivos autonómicos coincide con los nacionales, como el 2 y 3 de abril por Semana Santa, el 1 de mayo, el 15 de agosto, la Fiesta Nacional el 12 de octubre y la Inmaculada Concepción y Navidad en diciembre. Además, en 2026 se trasladan al lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre los festivos de Todos los Santos y Constitución, respectivamente.

Asturias celebra su día autonómico el 8 de septiembre, conocido como Día de Asturias, mientras que mantiene los festivos nacionales y las festividades trasladadas: el 2 de noviembre y el 7 de diciembre. Semana Santa, el 2 y 3 de abril, así como el 1 de mayo, el 15 de agosto y la Inmaculada Concepción, completan su calendario laboral junto a los festivos nacionales.

Castilla y León incorpora como festivo autonómico el 23 de abril, Día de la Comunidad, y traslada los festivos nacionales de Todos los Santos y Constitución a los lunes 2 y 7 de noviembre y diciembre, respectivamente. Mantiene además Semana Santa, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 y 25 de diciembre.

Castilla-La Mancha celebra el Corpus Christi el 4 de junio y el Lunes de Pascua el 6 de abril, junto con los festivos nacionales, incluyendo Semana Santa, 1 de mayo, Asunción, Fiesta Nacional, Todos los Santos trasladado y la Inmaculada Concepción.

Cataluña destaca por el 24 de junio, San Juan, y el 11 de septiembre, Día de Cataluña. Además, incluye el Lunes de Pascua el 6 de abril y San Esteban el 26 de diciembre, mientras mantiene los festivos nacionales y el Viernes Santo el 3 de abril.

La Comunidad Valenciana celebra San José el 19 de marzo, San Juan el 24 de junio y el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. También incluye el Lunes de Pascua, el 6 de abril, junto a los festivos nacionales y Semana Santa.

La Comunidad de Madrid incluye el 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad, y traslada Todos los Santos al lunes 2 de noviembre y Constitución al lunes 7 de diciembre. Mantiene también Jueves y Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto y resto de festivos nacionales.