La inflación de Estados Unidos (EEUU) se estancó en el 2,4% en febrero, por encima del nivel objetivo de la Reserva Federal (Fed), según ha publicado este miércoles el Departamento de Trabajo del país. Así, los temores ante un incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) vuelven a airearse, pues este porcentaje dejó de caer justo antes del comienzo de la guerra de Irán.

Un conflicto que está provocando incrementos en los costes en todo el mundo, especialmente por el lado de la energía. La cotización del petróleo ha llegado a superar los 100 dólares por barril, provocando que el presidente norteamericano, Donald Trump, haya tenido que levantar las sanciones sobre el crudo ruso.

Y es que, dado este nivel de inflación en febrero en EEUU, la economía norteamericana llega en una muy mala situación a una guerra como esta. Si el IPC se vuelve alcista, volverán los fantasmas de las subidas de tipos de interés, una opción que ya se ha llegado a barajar en los entornos de la Fed.

Esto es todo lo contrario de lo que quiere Trump. El excesivo nivel de endeudamiento estadounidense está causando un gran gasto en el pago de intereses de la deuda. Por ello, el magnate republicano lleva tiempo presionando a las autoridades monetarias para que bajen con más rapidez las tasas.

La caída de este gasto, que de por sí es muy cuantioso, es la única opción de ajuste presupuestario que evita problemas sociales o económicos a corto plazo. De ahí que el presidente haya llegado a pedir la dimisión adelantada del presidente de la Fed, Jerome Powell.

No obstante, las presiones políticas pueden no servir de nada frente a los datos macroeconómicos. Si los precios comienzan a subir con más fuerza, la subida de tipos se hará irremediable. Por ahora, lo único que hay es un estancamiento por encima del nivel objetivo.

Algo que sucede al mismo tiempo que los datos de empleo de EEUU son relativamente malos. De consolidarse esta tendencia, a saber, que aumente el paro a la vez que hay mayor inflación, podría avecinarse un grave problema de estanflación. Con todo, estas opciones, por ahora, sólo están encima de la mesa como escenarios hipotéticos.

La inflación en EEUU

En el segundo mes del año, el coste de la energía registró una subida interanual del 0,5%, después del retroceso del 0,1% en enero, mientras que el precio de los alimentos subió un 3,1% interanual, acelerando dos décimas su incremento en relación al dato enero.

De este modo, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se mantuvo estable en el 2,5%, repitiendo así mínimos desde marzo de 2021. En cifras mensuales, los precios registraron una subida del 0,3%, después del incremento de dos décimas en enero de 2025.

El precio de los alimentos aumentó un 0,4% mensual, el doble que un mes antes, mientras que la energía se encareció un 0,6%, después de abaratarse un 1,5% en enero. De este modo, la tasa mensual subyacente bajó al 0,2% desde el 0,3% de enero.