Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 10 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 515 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Marta no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cortar las alas a Carmen. Y todo por el asunto que tiene estrecha vinculación con la equiparación salarial. En cuanto a Mabel, parece que se le ha ocurrido un plan con la firme intención de ayudar a Claudia con Salva.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido observar cómo una persona de lo más inesperada ha logrado la plaza vacante de transportista. ¡Llega un nuevo trabajador a la perfumería! Todo ello mientras Valentina, finalmente, se ha armado de valor para llamar a su madre. Luz, por su parte, comunica su diagnóstico a Miguel, mientras que Damián y Digna se ven obligados a tomar una decisión de lo más inesperada que tiene estrecha vinculación con la boda. Llega un giro de guion que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 515 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 11 de marzo?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Damián y Digna no han dudado un solo segundo en pedir a los Salazar que sean sus testigos de boda, mientras que el recuerdo de Fina parece que empieza a hacer estragos en la relación de Marta y Cloe. Es algo que, desde luego, no han podido evitar.

Mabel se muestra profundamente preocupada ante el posible trastorno que padece su hermano. Pero no todo queda ahí, puesto que parece que ha logrado que Claudia tenga su ansiada cita con Salva. En cuanto a Manuela y Eduardo, se muestran profundamente preocupados por la relación de Tasio y Paula.

Además, llega uno de los momentos más esperados para los seguidores de esta historia. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al «sí, quiero» de Damián y Digna. ¡Por fin cumplen su sueño de casarse! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.