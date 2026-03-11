Antonio Breu, peluquero, aclara por fin si es mejor el agua caliente o fría para lavar el pelo

La higiene personal es fundamental para mantener la salud y el bienestar general. Mantener limpio todo el cuerpo ayuda a prevenir enfermedades, eliminar bacterias y sentirnos cómodos en la vida cotidiana. Dentro de estos cuidados, el cabello ocupa un lugar importante, ya que está expuesto diariamente a la suciedad, el sudor y la contaminación del ambiente. Ahora bien, siempre está la duda de si es mejor el agua caliente o fría para lavar el pelo.

En realidad, lo más recomendable es usar agua tibia, no demasiado caliente, para abrir la cutícula y permitir que el champú limpie mejor. Los especialistas coinciden en que lo más recomendable es lavar el cabello con agua tibia, ya que permite abrir ligeramente la cutícula capilar para que el champú pueda actuar de manera más efectiva y eliminar la suciedad acumulada sin dañar la fibra capilar.

Qué es mejor: ¿el agua caliente o fría para lavar el pelo?

Según el peluquero Antonio Breu, «el agua caliente mientras estás masajeando y lavando el pelo hace que todos los productos penetren mejor y luego es verdad que el agua fría es verdad que lo deja más brillante y tiende a sellar la cutícula un poco, y la piel del cabello, es decir, el cuero cabelludo porque está dilatado del agua caliente y del proceso de masaje , de champú, de mascarilla, y el agua fría contrae , cierra y te va a durar el pelo quizás hasta más limpio».

Por su parte, Ale Jr Salon, especialista en cabello de mujeres, explica que es necesario lavar con agua tibia «para que la cutícula del cabello se expanda un poco y el champú haga su trabajo de limpiar el cabello». Aunque ambas opciones tienen ciertos beneficios, la temperatura del agua puede influir directamente en la salud del cuero cabelludo, la hidratación del cabello y su aspecto general.

Elegir la temperatura adecuada no solo mejora la limpieza, sino que también ayuda a mantener el cabello fuerte, brillante y saludable. Los productos complementarios, como mascarillas capilares o tratamientos nutritivos, también funcionan mejor cuando el cabello fue lavado con agua tibia, ya que ayudan a penetrar en la fibra capilar. Como recomendación final, se puede hacer un último enjuague con agua más fresca para cerrar la cutícula, aportar brillo y mantener el cabello más suave y saludable.

Al momento de ducharse, la temperatura del agua influye directamente en la salud del cabello y del cuero cabelludo. El agua muy caliente puede resultar relajante, especialmente en invierno, pero no siempre es la mejor opción para el pelo.

Las altas temperaturas pueden resecar el cuero cabelludo, estimular la producción excesiva de grasa y debilitar la fibra capilar. El Dr. Emilio Gavidia, especialista en trasplante capilar, asegura que lavarse con agua caliente «puede provocar la caída del cabello. En el pelo se producen aceites naturales que ayudan a prevenir esta caída, y con el agua caliente los estas eliminando».

Por otro lado, el agua fría ayuda a cerrar la cutícula del cabello, lo que puede aportar brillo y suavidad. Sin embargo, utilizar únicamente agua fría durante todo el lavado no siempre es lo más eficaz para eliminar la suciedad, el sebo y los restos de productos.

Por esta razón, la mejor alternativa es lavar el pelo con agua tibia. Esta temperatura permite que la cutícula del cabello se abra ligeramente, facilitando que el champú penetre mejor y limpie el cuero cabelludo en profundidad. De esta manera, se logra un equilibrio entre limpieza y cuidado capilar.

El paso a paso para lavarse el pelo correctamente con agua fría o caliente

Para obtener los mejores resultados, no solo importa la temperatura del agua, sino también la forma en que se realiza el lavado. Los pasos recomendados son

Mojar completamente el cabello.

Antes de aplicar cualquier producto, es importante asegurarse de que el cabello esté completamente mojado con agua tibia.

Aplicar una pequeña cantidad de champú.

Colocar el champú en la palma de la mano y distribuirlo principalmente en el cuero cabelludo.

Masajear suavemente el cuero cabelludo.

Utilizar las yemas de los dedos para realizar movimientos circulares. Evitar rascar con las uñas para no irritar la piel.

Retirar completamente el producto con abundante agua tibia para evitar residuos.

Repetir el lavado si es necesario.

Aplicar acondicionador.

Colocar el acondicionador de medios a puntas para hidratar el cabello y facilitar el desenredado.

Productos para complementar el lavado con agua tibia

Para mantener el cabello sano y limpio, es recomendable utilizar productos adecuados que acompañen el lavado. Algunos de los más utilizados son: