El padre del escolta que amenazó a OKDIARIO el 8M y se hizo pasar por policía es alcalde del PSOE

El padre del escolta privado del PSOE que amenazó a Cake Minuesa, reportero de OKDIARIO en la manifestación del 8M, cuando se aproximó a un canutazo de ministros ante los medios de comunicación, es alcalde del Partido Socialista en el municipio de Caspueñas, en Guadalajara. Se trata de José Antonio Alonso Rodríguez, según pudo saber este periódico de distintas fuentes.

OKDIARIO reveló este lunes que S. A. R. no es policía ni funcionario público, sino comercial de una compañía especializada en la fabricación de cintas adhesivas, según se identificaba él mismo en la red profesional LinkedIn hasta este episodio, pues ha borrado su presencia en dicha plataforma.

El escolta privado de los socialistas que se encaró el pasado domingo con Minuesa con afirmaciones del tipo «Sal de ahí que te reviento» o «Como me vuelvas a tocar, te reviento. Me has tocado la cara», lanzó desafiante al reportero.

Las fuentes consultadas apuntan que S. A. R., de profesión comercial, con paso por múltiples empresas (la última dedicada al aislamiento térmico), lleva «muchos años» trabajando también para el PSOE en labores de escolta y seguridad. De hecho, OKDIARIO publicó este lunes imágenes del escolta privado bajo el logo del PSOE junto a otros compañeros y también al lado de Patxi López, actual portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

De esta manera, la vinculación de S. A. R. con el PSOE viene de lejos. También su padre ha sido alcalde por el Partido Socialista en Caspueñas, municipio de 120 habitantes en Guadalajara, desde el año 2011, siendo reelegido en los comicios locales de 2015, 2019 y 2023. Sus mandatos, de esta forma, han coincidido con la estancia de José María Barreda y Emiliano García-Page, actual presidente de Castilla-La Mancha, al frente de los socialistas de esta comunidad. Por su parte, el líder del PSOE de Guadalajara es Pablo Bellido, que ejerce este cargo desde 2012. También ejerce ahora de presidente de las Cortes regionales.

Como publicó OKDIARIO este lunes, el comercial S. A. R., hijo del alcalde de Caspueñas, no se identificó en ningún momento como agente de policía en su enfrentamiento con el reportero de este periódico el pasado 8M, algo que sí hizo un escolta oficial allí presente, quien, con más temple, intentó rebajar la temperatura: «Vamos a bajar un poquito las pulsaciones… yo soy escolta policial. Somos de Policía Nacional», aseguró este agente, asignado a la protección del ministro de Transformación Digital y para la Función Pública y líder del PSOE de Madrid, Óscar López.

Ante ello, Minuesa preguntó al escolta privado del PSOE que le había amenazado: «¿Tú eres policía nacional?», le formuló. Y este, en una presunta usurpación de funciones, evitó pronunciarse al respecto y se limitó a contestar: «¿Qué te pasa a ti?», volvió a decirle al reportero, encarándose con él una vez más. En su currículum en LinkedIn —eliminado en las últimas horas— no aparecía ninguna formación en seguridad privada o habilitación alguna, algo que ocurre en los casos de intrusismo.

En el marco de su cobertura del 8M, Minuesa trató de dirigirse a Óscar López para entrevistarle, pero no le fue posible acceder al ministro, blindado por miembros de seguridad del PSOE y simpatizantes.

Óscar López y las saunas

El ministro Óscar López declinó hacer declaraciones a OKDIARIO. Cabe reseñar que el ministro maniobró contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las saunas-prostíbulo de su suegro, Sabiniano Gómez, cuando el actual secretario general de los socialistas era candidato a las primarias para liderar el partido en el año 2017.

Este uso de escolta privada por parte del PSOE de Pedro Sánchez recuerda al polémico grupo parapolicial que usó Podemos para escoltar a Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno. Entre los integrantes de dicho grupo estaban Iñaki J.J., alias Pirrakas, y su hermano Daniel, vinculado a Bukaneros, o Erlantz Ibarrondo Merino, conocido abogado de colectivos antisistema. A este último todavía se le ha podido ver recientemente haciendo de guardaespaldas de Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Por ejemplo, en la protesta antisemita que reventó la última Vuelta a España a su llegada a Madrid el pasado septiembre.