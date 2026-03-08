Policías de paisano de Marlaska amenazan a OKDIARIO en el 8M: «¡Sal de ahí que te reviento!»

Madrid ardía en banderas moradas y consignas feministas cuando el reportero de OKDIARIO, se plantó con su cámara en el lugar de los hechos. Llevaba su acreditación, su micrófono y las mismas ganas de siempre de hacer periodismo. Lo que no esperaba era que la jornada del 8M le deparara un encontronazo con la guardia pretoriana del ministro Óscar López.

Fue llegar y comenzar a amenazar. Dos policías de paisano, a las órdenes últimas del ministro Marlaska, lo detectaron casi de inmediato. Uno de ellos, alto y cerca de la jubilación, se puso en movimiento en cuanto vio a nuestro compañero. La pregunta que lanzó al aire lo decía todo: «¿Este quién es?»

Cake se identificó. «Soy Cake Minuesa, de OKDIARIO. Estoy trabajando». La respuesta del agente fue una mirada cargada de desprecio. Enseguida, otro compañero suyo, calvo y de baja estatura, con ropas oscuras, pinganillo en la oreja, y formas de matón, salió al cruce con una amenaza que rozó el delito: «Sal de ahí que te reviento».

El tono subió. El policía de paisano, que medía poco pero amenazaba mucho, se acercó hasta casi rozar a nuestro reportero. «Como me vuelvas a tocar, te reviento. Me has tocado la cara», le amenazó.

La cámara de OKDIARIO lo recogió todo: los empujones, las amenazas, el intento de apartar al periodista de la comitiva del ministro como si ejercer el periodismo fuera un delito en la España de Sánchez.

Un tercer policía, con más temple que sus compañeros, intentó rebajar la temperatura: «¿Podemos bajar las pulsaciones? Somos de Policía Nacional».

Venía a reconocer, sin pretenderlo, que lo ocurrido era un bochorno institucional. Porque lo llamativo no fue sólo que apartaran a nuestro compañero, sino que lo apartaran a él y no al agente que acababa de proferir amenazas contra un periodista en pleno ejercicio de sus funciones.

Óscar López, el ministro cuyo equipo de seguridad protagonizó el incidente, no quiso hacer declaraciones a OKDIARIO. El mismo Óscar López que en 2017 estuvo detrás de la investigación de las saunas del suegro de Pedro Sánchez para intentar dañar al entonces secretario general del PSOE. Hoy ministro de la Presidencia, ayer operador político de los más turbios. Sin comentarios para la prensa incómoda, como de costumbre.

El epílogo de la escena lo puso una manifestante que se acercó a Cake con el mismo espíritu fraternal que había presidido la tarde. «Orgullosa de ser una Charo», proclamó antes de dedicarle un repertorio que incluía «gilipollas», «hijo de puta» y «fascista», en ese orden y sin pausa para respirar. Feminismo del bueno.