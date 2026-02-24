Cuándo son las elecciones en Castilla y León 2026: calendario, qué día son y todas las fechas clave 

Estas elecciones autonómicas son una cita clave en el calendario político de 2026 en España. Las elecciones de Castilla y León se producirán el 15 de marzo depsués de las de Aragón, celebradas el pasado 8 de febrero, y Extremadura, que tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2025.

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 hay varias candidaturas y cabezas de lista presentadas por los principales partidos que concurren a las Cortes regionales:

Partido Popular : Alfonso Fernández Mañueco.

: Alfonso Fernández Mañueco. Partido Socialista : Carlos Martínez.

: Carlos Martínez. Vox : Carlos Pollán.

: Carlos Pollán. Coalición Podemos – Alianza Verde : Miguel Ángel Llamas.

: Miguel Ángel Llamas. Coalición Izquierda Unida – Sumar – Verdes Equo: Juan Gascón.

¿Cuándo son las elecciones?

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026. Ese día los ciudadanos elegirán a los 82 procuradores que compondrán el parlamento regional en la XII legislatura, uno más que en la anterior por el aumento de población en la provincia de Segovia.

Horario de votación

La jornada electoral se desarrolla el 15 de marzo de 2026, con apertura de mesas entre las 9:00 y las 20:00 horas, como en otras elecciones autonómicas.

Calendario y fechas clave

A continuación se desglosa el calendario y fechas clave:

Antes del 15 de marzo

Sorteo de mesas electorales: se realizó entre el 14 y el 18 de febrero ; los seleccionados reciben sus notificaciones para ser presidentes o vocales de mesa.

Campaña electoral oficial: comienza el 27 de febrero de 2026 y finaliza el 13 de marzo de 2026 .

Voto por correo: se puede solicitar hasta el 5 de marzo y depositar la papeleta hasta el 11 de marzo en las oficinas de Correos.

Después del 15 de marzo