¿A qué hora queman las Fallas y por qué se hace esta tradición?

La Cremá de las Fallas de Valencia, como suele ser habitual, tendrá lugar el jueves 19 de marzo. El Día de San José, que es el último de las fiestas en la capital de la Comunidad Valenciana, es históricamente cuando se queman todas las Fallas que han sido plantadas durante los días previos en toda la ciudad. Sólo se salvará un ninot que, después de ser indultado, pasará a formar parte del museo fallero de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Cremá 2026.

La Cremá es uno de los actos más importantes de las Fallas de Valencia y con el que se pondrá punto y final a la edición 2026 de las fiestas de la ciudad. Se suele decir que con la Cremá terminan unas Fallas y empiezan las del año siguiente, y esto sucederá a las 19:00 horas. Desde las 20:00 horas y hasta las 23:00 horas, cuando arda la falla municipal del ayuntamiento, se queman las casi 800 fallas, entre mayores e infantiles, que han sido plantadas durante estos días en la ciudad.

¿Cuándo se queman las Fallas?

El momento culminante de las Fallas llega en la noche del 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, patrón de los carpinteros. Esta jornada, que también es el Día del Padre en España, marca el final de las celebraciones y da paso a la esperada Cremá. A lo largo del día, los valencianos y los turistas disfrutan de los últimos actos falleros, como la entrega de premios y la misa en honor a San José, pero es al caer la noche cuando todo el mundo se prepara para ver cómo las llamas devoran las impresionantes esculturas.

La quema comienza con las fallas infantiles, que arden a partir de las 20:00 horas. Poco después, a las 22:00, se inicia la quema de las fallas grandes, con una excepción importante: la que haya obtenido el primer premio en la sección especial se quema a las 22:30, como reconocimiento a su excelencia artística. Finalmente, el evento culmina con la quema de la falla del Ayuntamiento de Valencia, que suele ser la más espectacular, y se prende fuego a las 23:00 horas, poniendo fin a la festividad.

Horario de la Cremá de las Fallas 2026

Este es el horario de la Cremá de las Fallas de Valencia 2026:

19:00 horas: Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.

20:00 horas: Cremá de las fallas infantiles.

20:30 horas: Cremá de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

21:00 horas: Cremá de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.

22:00 horas: Cremá de todas las Fallas de Valencia.

22:30 horas: Cremá de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

23:00 horas: Cremá de la falla de la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hermanos Caballer.

¿Por qué se queman las Fallas?

El origen de esta tradición se remonta a siglos atrás, cuando los carpinteros de Valencia solían deshacerse de los restos de madera y trastos viejos al final del invierno. Para celebrar la llegada de la primavera y honrar a San José, patrón de su gremio, estos artesanos quemaban en la calle las estructuras de madera que habían utilizado para sostener los candiles que les daban luz durante los meses fríos.

Con el tiempo, esta costumbre evolucionó y los valencianos comenzaron a añadir otros elementos a las hogueras, como trapos y figuras de cartón. Así nacieron los primeros ninots, muñecos que, gracias al humor satírico de la sociedad valenciana, se transformaron en figuras caricaturescas que representaban a personajes conocidos o criticaban temas de actualidad. De esta forma, la tradición pasó de ser un simple ritual de limpieza a convertirse en un arte efímero que refleja la visión de los valencianos sobre el mundo que les rodea.

Hoy en día, las Fallas han adquirido una magnitud enorme y cada monumento fallero es una auténtica obra de arte, con presupuestos que pueden alcanzar cifras millonarias. A pesar de su corta vida, estas estructuras son diseñadas y construidas con gran esmero, sabiendo que su destino final es el fuego purificador de la Cremá.