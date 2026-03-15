Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 15 marzo de 2026 en Valencia

Este 15 de marzo comienza la semana grande de las Fallas de Valencia 2026. Durante este domingo tendrán lugar actos importantes de las fiestas como la plantá de las fallas infantiles, la proclamación del Ninot indultado y también L’Alba de las Fallas, mientras todas las fallas grandes de la ciudad ultiman la plantá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa del domingo 15 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Las Fallas de Valencia 2026 encaran sus días fuertes en un 15 de marzo en el que se inicia la semana grande fallera que se extenderá hasta el próximo jueves 19 de marzo, día en el que se pondrá punto y final a las fiestas de la capital del Turia con la tradicional cremá de las casi 800 fallas que estarán repartidas por todos los puntos de la ciudad. Este domingo se espera un día repleto de actos en la capital de la Comunidad Valenciana, que se convierte en epicentro de España durante estos días.

A las 09:00 horas de este domingo 15 de marzo será la fecha límite para que estén plantadas las 382 fallas infantiles que entran en competición y que pasarán a ser evaluadas por el jurado de la Junta Central Fallera. Tras el clásico almuerzo valenciano, los falleros y turistas se desplazarán hasta la plaza del Ayuntamiento para ver a las 14:00 horas la mascletá que será disparada por la pirotecnia valenciana.

A las 17:30 horas será la lectura del veredicto popular y la proclamación del Ninot indultado, que será el último elemento fallero que no será pasto de las llamas en la noche de la Cremá. A las 17:45 horas se realizará la recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 horas.

Este domingo 15 de marzo tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos de las Fallas de Valencia 2026, que es L’Alba de las Fallas. Este espectáculo consiste en un disparo simultáneo de fuegos artificiales en toda la ciudad que iluminan la capital del Turia durante unos minutos. Esta tradición, recuperada en 2016 gracias a la falla Na Jornada y a Junta Central Fallera, se realiza cuando la mayoría de las fallas de la ciudad quedan plantadas y su epicentro es la plaza del Ayuntamiento, donde tiene lugar un espectáculo pirotécnico que liderará la pirotecnia Vulcano.

El programa del 15 de marzo en las Fallas de Valencia